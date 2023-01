Kilo vermenin sırrı bu yöntemde!

Dyt. Aksoylu, "Sağlıklı bir bedene ve ideal ağırlığa sahip olmak istiyorsanız tek başına kalori saymak tehlikeli bir yöntemdir. Enerjiyi ifade etmek için kalori birimini kullanılmaktadır. Her bireyin enerji ihtiyacı farklıdır. Fakat alınması gereken enerji için kalori saymak doğru olmayabilir. Sağlıklı ve fit olmak isteniyorsa kalorinin hangi besinlerden alındığı hesaplanmalıdır" dedi.

ÖNEMLİ OLAN KALORİNİN NEREDEN GELDİĞİ

Besin ögelerinin karbonhidratlar, proteinler, yağlar, vitaminler ve mineraller olarak gruplandırıldığını aktaran Dyt. Yıldız Melek Aksoylu, "Besin grupları ise besin ögelerini içeren et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, tahıl ve tahıl ürünleri, meyve ve sebzeler, yağlar ve şekerler olarak sınıflandırılmaktadır. Bu gruplardan bazıları tek bir besin ögesini içerirken bazıları iki veya daha fazla besin ögesini kapsar. Yani her besinin içerdiği karbonhidrat, protein, yağ ve şeker miktarı farklıdır. Örneğin yumurta hem protein hem yağ içerirken, bal sadece karbonhidratın alt birimi olan şeker içermektedir. Kurubaklagiller hem karbonhidrat hem protein içermektedir. Yoğurt hem karbonhidrat hem protein içermektedir. Tüm besinlerin verdiği enerji kalori ile ifade edilir. Bu noktada kilo vermek isteyen bireyleri ilgilendiren kaloriden daha önemlisi kalorinin hangi besin grubundan geldiğidir" diye konuştu.

KALORİ SAYMAK YERİNDE SAYDIRIYOR

Dyt. Aksoylu, "Kalori saymak kilo verdirmemekle birlikte uzun vadede kilo alımına neden olabilir. Alınan kalorinin tamamı karbonhidrattan karşılanıyorsa bu kişiye yağ olarak döner; alınan kalorinin tamamı proteindense kişinin bağırsak sağlığı olumsuz etkilenir ve protein yağa dönüşerek depolanır. Sağlıklı ve ideal beslenme programının en temel kuralları yeterli ve dengeli beslenmektir. Yeterli kelimesi az veya çok besin değil, kişi için ideal olan besindir. Hangi saatte hangi besini tüketildiği çok önemlidir. Yetersiz bir kahvaltı ve öğle öğünü, fazla miktarda akşam yemeğine neden olabilmektedir. Akşamları fiziksel aktiviteniz azaldığı için ihtiyaçtan fazla besin tüketimi yapılırsa kilo almak kaçınılmaz olmaktadır" ifadelerini kullandı.

Besin içeriğinin önemine dikkat çeken Aksoylu, "Ortalama 100 gram pirinç ve bulgur pilavındaki kalori miktarı aynıdır. Fakat bulgur daha liflidir, kana karışma süresi pirince göre daha yavaştır. Yüksek lif kan şekeri kontrolünü daha iyi sağlar ve bulgur daha uzun süre tokluk verir. 1 tatlı kaşığı bal ve 1 adet hurmanın kalorisi de aynıdır ama hurmada lif oranı yüksektir. Bu nedenle de hurmanın verdiği verdiği tokluk süresi uzundur ve kan şekeri kontrolü her zaman daha rahat sağlanır. Yani kalori saymak yerine besin içeriğine bakmak gerekir" dedi.

SADECE SPOR YAPARAK KİLO VEREMEZSİNİZ

Kilo vermek isteyenlerin beslenme planı yanlışsa sadece kastan kaybedip kilo veremeyeceğini anlatan Aksoylu, "Ayrıca kas kazanmak için alınan aşırı protein kas yerine yağ kazandırır. Ağırlık kaybı sağlamak isteniyorsa fazla tüketim yapmaya gerek yoktur. Vücuttaki yağ ideal seviyeye geldiğinde kas kazanmak daha kolay olacaktır. Yağ oranı fazla olan bir vücutta kas yapılamamaktadır. Bunun yanında spor yapıyor olmak ideal bedene kavuşturmamaktadır. Spordan önce veya sonra neler tüketildiği göz önüne alınmalıdır. Spora güvenerek fazla yemek veya hızlı kilo vermek uğruna ağar antrenman yapıp aç kalmak süreklilik sağlayamayacağı gibi faydalı da olmaz" diye konuştu.