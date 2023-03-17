Kiraz Sapı Çayı Ne İşe Yarar? Kiraz Sapı Çayı Faydaları Nelerdir, Neye İyi Gelir?

Bitkiler içerdikleri doğal bileşenlerin sağlık üzerindeki faydalarından kaynaklı alternatif tıpta, kozmetik ürünlerinde, gıdalarda ve daha birçok alanda kullanılır. Peki kiraz sapı çayı faydaları nelerdir biliyor musunuz? Her bitkinin ayrı bir faydası bulunmaktadır. Bu nedenle kiraz sapı ne işe yarar, neye iyi gelir diye merak ediyor olabilirsiniz. Birçok farklı faydası bulunan kiraz sapı çayı ne işe yarar, hangi durumlarda kiraz sapı çayı içmelisiniz?

Kiraz Sapı Çayı Ne İşe Yarar? Kiraz Sapı Çayı Neye İyi Gelir?

Yaz aylarının sevilen meyvelerinden biri olan kiraz yalnızca meyve olarak değil birçok farklı şekilde de kullanılıyor. Kiraz sapı çayı da bunlardan biri. Kiraz sapı çayı özellikle Doğu Avrupa ülkelerinde idrar yolu hastalıklarının hafifletilmesinde yardımcı bir rol oynadığı için sıklıkla kullanılıyor.

Kiraz sapı sahip olduğu diüretik etki sayesinde idrar yolu enfeksiyonuna neden olan mikroorganizmaların temizlenmesine yardımcı olurken aynı zamanda mevcut iltihaplanmaların da giderilmesine destek olur. Bunun dışında böbrek, mesane ve üreter taşlarının oluşmasını engeller ve varsa vücuttan atılmasına destek olur. Kiraz sapı çayı idrar söktürücü olduğu için vücudunuzdaki ödemleri atmanıza yardımcı olurken şişlik ve bundan kaynaklı rahatsızlık hissinin de giderilmesine yardımcı olur.

Kiraz sapı çayının diğer bir kullanımı da kadınların adetten kaynaklı sorunlarla mücadele etmesinde de kullanılır. Adet sancılarının hafiflemesine yardımcı olur. Bütün bu faydalarının yanı sıra kiraz sapı çayı kan sulandırıcı etkiye de sahiptir. Bu nedenle kanama riski bulunan hastalar kiraz sapı çayı içerken dikkatli olmalıdır. Kiraz sapı çayının bütün bu faydaları destekleyici niteliktedir. Bir rahatsızlığınız olduğunda öncelikle doktorunuza danışmalı onun önerdiği ilaçlarla tedavi olmalı bu tür bitkileri yine doktorunuza danışarak destekleyici bir ürün olarak kullanmalısınız.

Kiraz Sapı Çayı Nasıl Demlenir?

Kiraz sapı çayını aktarlardan alabilirsiniz. Meyvenin direkt kendisinden elde edilen kiraz sapları meyveden ayrıldıktan sonra kurutulur ve içilmeye hazır hale gelir. 1 bardak kiraz sapı çayı için; 1 yemek kaşığı kiraz sapını kaynattığınız suyun içine ekleyin ve 5-10 dakika kadar demlenmeye bırakın. Ilıdıktan sonra kiraz sapı çayınız içmeye hazır olacak.