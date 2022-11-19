Kış aylarında bağışıklık sistemini güçlendiriyor! Haftada 2 kez bu besini tüketirseniz...

GÜNLÜK SU TÜKETİMİ 2 LİTREYE ÇIKARILMALI



Önemli bir hatırlatma da bulunan Doç. Dr. Gökçen Garipoğlu hazır yemeklerden olabildiğince uzak durulması ve bol su içilmesi gerektiğini söyleyerek şunlar ekledi: "Sadece iyi beslenmek yeterli değil. Su vücudumuzdaki metabolik faaliyetler sonucu oluşan atık maddelerin uzaklaştırılmasında böbrekler ve bağırsaklarımız için son derece önemlidir. Özellikle grip gibi enfeksiyon durumlarında suya olan ihtiyaç da artar. Ancak havalar soğuyunca sıcak içecekler öncelikle tercih ediliyor, bu nedenle su içimi azalıyor. Çay, kahve gibi içecekler günde 2-3 porsiyona kadar sağlıklı olsa da fazlasının içerdiği kafein gibi maddeler nedeniyle vücuttan sıvı kaybını artırdığı unutulmamalıdır. Su tüketimi günlük 2 litreye çıkarılmalı, çay ve kahve buna dâhil edilmemelidir".