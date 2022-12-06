Kış aylarında bu alışkanlık kalp krizi riskini artırıyor! Kesinlikle bu hataya düşmeyin…

Bu kış kalbinizi korumanın yolları olarak uzmanlar şunları öneriyor;

Uzmanlar, soğuk havanın etkisini azaltmak için evinizi en az 18°C'de tutmaya çalışmanız gerektiğini söyledi. Bunun için ısıtıcılardan, klimadan ya da kaloriferden yardım alabilirsiniz.

Onun dışında ise kendinize düzenli olarak sıcak yemek ve içecekler yapın, her saat başı alarm kurarak kalkıp bir fincan kahve veya çay içmeyi düzenli bir hale getirebilirsiniz.

"Kışın içinizi ısıtacak kış çorbaları harika bir fikirdir, öğünlerde sandviç gibi soğuk bir şey yerine bu tip sıcak yemekleri tercih edin" dediler.