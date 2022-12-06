Kış aylarında bu alışkanlık kalp krizi riskini artırıyor! Kesinlikle bu hataya düşmeyin…

Devamında yapılan çalışmalar ise kalp krizinin kış aylarında daha fazla görülmesinin sebebi olarak sıcaklık düştüğünde kalbinizin sizi sıcak tutmak için daha fazla çalışması gerektiğini yani kalp atış hızının artması olduğunu gösteriyor.
Uzmanlar artan kalp atış hızının kalp krizi riskini artırdığını da altını çiziyor.
Araştırmacılar, "Bu doğal bir süreç olsa da, 65 yaş üstü yetişkinler, uzun süreli sağlık sorunları olanlar ve fazla kilolu ve daha az sağlıklı yaşam tarzına sahip bireyler gibi daha savunmasız kişiler için endişe kaynağı olabilir" dedi.
Bu kış kalbinizi korumanın yolları olarak uzmanlar şunları öneriyor;
EVİN ISISI
Uzmanlar, soğuk havanın etkisini azaltmak için evinizi en az 18°C'de tutmaya çalışmanız gerektiğini söyledi. Bunun için ısıtıcılardan, klimadan ya da kaloriferden yardım alabilirsiniz.
Onun dışında ise kendinize düzenli olarak sıcak yemek ve içecekler yapın, her saat başı alarm kurarak kalkıp bir fincan kahve veya çay içmeyi düzenli bir hale getirebilirsiniz.
"Kışın içinizi ısıtacak kış çorbaları harika bir fikirdir, öğünlerde sandviç gibi soğuk bir şey yerine bu tip sıcak yemekleri tercih edin" dediler.
Ayrıca, çekirdek vücut sıcaklığınızı ısıtmak için bazı ev egzersizlerini denemenizi önerdiler. "Bacaklarınızı hareket ettirmek için oturarak bile çeşitli hareketler yapmak sizi sıcak tutmaya yardımcı olacaktır" diye açıkladılar.
DOĞRU GİYSİLER SEÇMEK
Havanın gerçekten soğuk olduğu günlerde risk grubuna girenler için uzmanlar evde kalınmasının daha sağlıklı olduğunu söylüyor. Ancak daha ılıman kış günlerinde dışarıda sıcak kalmak için çeşitli katmanlar kullandığınızdan emin olun ve şapkanızı, eldivenlerinizi ve atkınızı unutmayın.
Araştırmacılar, "Dışarıdayken üşümektense, fazladan giyinmek ve sıcakladığınızda katmanları çıkarmak daha iyidir" dedi.
KALBİNİZİ İÇERİDEN BESLEYİN
Sağlıklı beslenerek kalp hastalığı riskinizi azaltın. Uzmanlar, "Kış aylarında daha az sağlıklı, rahatlatıcı yiyeceklere ulaşmak cazip gelebilir, ancak iyi beslenmeye devam ettiğinizden emin olmak kalbimizi korumada etkili bir yöntemdir" dedi.
Meyveler, sebzeler, yulaf ve kahverengi pirinç ve makarna gibi tam tahıllı yiyecekler gibi lif açısından zengin yiyecekler yemeye öncelik verin. Ve haftada bir porsiyon yağlı balık da dahil olmak üzere yağsız et ve somon, uskumru, sardalya ve alabalık gibi balıkları seçmeye özen gösterin. Az yağlı süt ürünlerini tercih ederek ve kalp-sağlıklı zeytinyağı ile yemek pişirerek çok fazla doymuş yağ tüketmekten kaçının.