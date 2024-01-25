Kışın çok üşüyenler dikkat! Sebebi bu durum olabilir...

Kadınların yüzde 35'inde, erkeklerin ise yüzde 20'sinde görülen demir eksikliği hakkında konuşan İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı Dr. Fatih Öçal, bu durumun her yıl 1 milyon insanın hayatını kaybetmesine yol açtığını belirtti. Demir eksikliğinin belirtiler ve tedavisi hakkında da konuşan Öçal, alınabilecek önlemleri de anlattı.

İHA Giriş Tarihi: 25.01.2024 14:39 PAYLAŞ ABONE OL

Başlıca belirtileri arasında, sinirlilik, nefes darlığı, yorgunluk, solukluk ve egzersiz kapasitesinde azalma olan bu sorunun özellikle kış aylarında aşırı üşüme hissine de yol açtığını söyleyen İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı Dr. Fatih Öçal, demir eksikliği hakkında bilgiler verdi ve alınabilecek tedbirleri anlattı.



CAN KAYBINA BİLE NEDEN OLABİLİYOR

Tüm dünyada halk arasında görülen kansızlık sorunlarının yüzde 50'sinin demir eksikliğine bağlı olduğunu ve bunun her yıl yaklaşık 1 milyon insanın yaşamını yitirmesine yol açan ciddi bir durum oluşturduğunu ifade eden Dr. Öçal, demir eksikliğinin en sık görülen nedenlerini kan kaybı, (şiddetli adet kanamaları, mide ülseri, hemoroid, kaza gibi nedenler), gebelik, yeni doğan ve gelişme çağında demir ihtiyacının yetersiz beslenme nedeniyle karşılanamaması, emilimi bozan ilaçların kullanımı, mide ve bağırsaktaki emilim bozuklukları şeklinde sıraladı.

Öçal, demir eksikliğinin kadınların yüzde 35'inde, erkeklerin ise yüzde 20'sinde görülen bu önemli sağlık problemi, gebe kadınların da yüzde 50'sini etkilediğini kaydetti.