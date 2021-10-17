"Kışın sık görülen solunum yolu enfeksiyonlarından koruyacak"

KBB Uzmanı Dr. Cüneyt Altunay, koronavirüsten korunmak için hayatımıza soktuğumuz 'mesafe- maske- hijyen' üçlüsünün kış mevsimiyle birlikte sık görülen viral solunum yolları enfeksiyonlarına karşı da kalkan oluşturacağını söyledi.

DHA ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 17.10.2021 12:22 Güncelleme Tarihi: 17.10.2021 12:30

Bu hastalıkların geçen kış bu önlemler sayesinde görülme sıklığının azaldığına dikkat çeken Uzm. Dr. Altunay, "'Covid bahane, maske şahane' diyelim ve bu üçlü korunma yöntemini başta koronavirüsten olmak üzere korunmak için hayatımızdan eksik etmeyelim" dedi. KBB Uzmanı Dr. Altunay, özellikle yakın temasın, hava kirliliğinin arttığı, direncin azaldığı kış aylarında kolayca bulaşıp hızla yayılan gripten bronşite, nezleden sinüzite pek çok hastalığa dikkat çekti. Bu hastalıkların hem çocukları hem yetişkinleri etkilediğini belirten Uzm. Dr. Altunay, "İlk temas burun boğaz, ardından geniz gırtlak burun çevresi boşluklar, kulak ardından alt solunum yolu enfeksiyonları ile sürebilir. En sık etken virüslerdir. Bulaşma yolu damlacık, aerosol, elle temas şeklinde olur" dedi.

KIŞ HASTALIKLARI KAPIDA Soğuk algınlığı (nezle) genelde grip ile karıştırıldığını, yakın temas ve solunumla bulaştığını belirten Uzm Dr. Altunay, "Grip, influenza adındaki virüsün yol açtığı, üst ve alt solunum yollarını tutan çok bulaşıcı bir enfeksiyon. Farenjit, tonsillit gibi boğaz enfeksiyonları, yüksek ateş, yutma sorunu, boğaz-baş ağrısı ile kendini gösterir. Birçok virüs ve bakterinin neden olduğu zatürre çoğunlukla üst solunum yolu enfeksiyonu sonrası meydana geliyor. Akciğerlerin küçük hava yolları hastalığı bronşiolit, büyük hava yolları hastalığı bronşite virüsler neden oluyor. Sinüzit, orta kulak iltihabı (otit), hastalıkları da kış mevsiminde sıklıkla karşımıza çıkan enfeksiyon hastalıkları" diye konuştu.