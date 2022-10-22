Kısırlığa neden oluyor, yediğiniz anda vücudunuza zehir saçıyor! Ağzınıza asla sürmeyin…

İyi beslenme doğurganlığın anahtarıdır. Son yıllarda, bilim adamları, hamile kalma olasılığının en yüksek olması için, potansiyel ebeveynlerin yaşam tarzlarına eklemeyi veya çıkarmayı düşünmesi gereken diyet kalıpları ve belirli gıdalar hakkında daha fazla araştırma yaptı.
Kısırlık, çiftlerin yaklaşık %10-15'ini etkiler. Doğurganlığın odak noktası genellikle hamile kalacak kişi olsa da, destekleyici eşin doğurganlığı destekleyen alışkanlıkları benimsemesi de aynı derecede önemlidir.
DOĞURGANLIĞI ETKİLEYEN BESİNLER
İŞLENMİŞ ETLER
Bir çalışma, çok miktarda işlenmiş et tüketen erkeklerin, bunun yerine balık tüketen erkeklere kıyasla daha düşük sperm kalitesi sahip olduğu ortaya çıktı.
Kırmızı ve işlenmiş etler, düşük doğurganlıkla ilişkili trans yağlar ve doymuş yağlar açısından da yüksek olabilir. Proteinden daha fazla bitkisel protein içeren yüksek "doğurganlık diyeti" puanlarını karşılayan kadınların yumurtlama bozuklukları nedeniyle daha düşük kısırlık oranlarına sahip olduğu bulundu.
RAFİNE KARBONHİDRATLAR
Bazı araştırmalar, yüksek glisemik indeksli (GI) gıdalar da dahil olmak üzere ultra işlenmiş karbonhidratlarda yüksek diyetleri, bazı insanlarda orta derecede azalmış doğurganlık ile ilişkilendirmektedir. Bu bağlantı, diyet lif bakımından düşük ve ilave şeker bakımından yüksek olduğunda daha güçlü görünür. Bir yiyeceğin GI'si yüksekse, bu, daha düşük GI'ye sahip gıdalarla karşılaştırıldığında, yedikten sonra kan şekerinden daha önemli bir artışı tetiklediği anlamına gelir.
Yüksek GI gıdaların bazı örnekleri arasında beyaz ekmekler ve makarnaların yanı sıra beyaz krakerler, tatlılar, unlu mamuller ve diğer daha işlenmiş paketlenmiş atıştırmalık gıdalar bulunur.
Yüksek bir GI'ye sahip olmanın kendiliğinden doğurganlığı azaltan bir özellik olmadığını unutmayın. Bu gıdaların düşük lifli, yüksek şekerli doğasının doğurganlığı olumsuz etkilemesi daha olasıdır.
Özellikle kızartılmış veya margarin içeren hamur işleri, çörekler ve kekler gibi unlu mamuller, trans yağlar ve doymuş yağlar açısından yüksek olabilir. Bu tür yağları tüketmek, daha kötü doğurganlık sonuçlarıyla ilişkilidir.
Araştırmalar ayrıca, daha sağlıklı karbonhidrat içeren gıdalar yerine trans yağları seçmenin, kısırlığa neden olabilen %73 daha yüksek yumurtlama bozuklukları riski ile ilişkili olduğunu bulmuştur.
DOĞURGANLIĞI ETKİLİYOR
Genel olarak, trans yağlar yerine tekli doymamış yağları vurgulayan diyetler, daha iyi doğurganlık sonuçları ile ilişkilidir.
Tekli doymamış yağ kaynakları şunları içerir: Avokado, zeytinyağı, fındık.
DOĞURGANLIĞI ARTIRAN BESİNLER