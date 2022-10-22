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Kısırlığa neden oluyor, yediğiniz anda vücudunuza zehir saçıyor! Ağzınıza asla sürmeyin…

Bir bireyin veya çiftin gebe kalma yeteneğinde çok sayıda faktör rol oynayabilir. Çocuk sahibi olmadan önce merak edilen şeylerden biri de, doğurganlıkta beslenmenin ne kadar rol oynadığı ve belirli yiyecekleri yemenin doğurganlığı etkilediği ortaya çıktı. Peki kısırlığı artıran besinler neler? İşte sizler için araştırdık…

Giriş Tarihi: 22.10.2022 09:14 Güncelleme Tarihi: 22.10.2022 09:21
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Kısırlığa neden oluyor, yediğiniz anda vücudunuza zehir saçıyor! Ağzınıza asla sürmeyin…

İyi beslenme doğurganlığın anahtarıdır. Son yıllarda, bilim adamları, hamile kalma olasılığının en yüksek olması için, potansiyel ebeveynlerin yaşam tarzlarına eklemeyi veya çıkarmayı düşünmesi gereken diyet kalıpları ve belirli gıdalar hakkında daha fazla araştırma yaptı.

Kısırlık, çiftlerin yaklaşık %10-15'ini etkiler. Doğurganlığın odak noktası genellikle hamile kalacak kişi olsa da, destekleyici eşin doğurganlığı destekleyen alışkanlıkları benimsemesi de aynı derecede önemlidir.

DOĞURGANLIĞI ETKİLEYEN BESİNLER

İŞLENMİŞ ETLER

Bir çalışma, çok miktarda işlenmiş et tüketen erkeklerin, bunun yerine balık tüketen erkeklere kıyasla daha düşük sperm kalitesi sahip olduğu ortaya çıktı.

Kırmızı ve işlenmiş etler, düşük doğurganlıkla ilişkili trans yağlar ve doymuş yağlar açısından da yüksek olabilir. Proteinden daha fazla bitkisel protein içeren yüksek "doğurganlık diyeti" puanlarını karşılayan kadınların yumurtlama bozuklukları nedeniyle daha düşük kısırlık oranlarına sahip olduğu bulundu.

RAFİNE KARBONHİDRATLAR

Bazı araştırmalar, yüksek glisemik indeksli (GI) gıdalar da dahil olmak üzere ultra işlenmiş karbonhidratlarda yüksek diyetleri, bazı insanlarda orta derecede azalmış doğurganlık ile ilişkilendirmektedir. Bu bağlantı, diyet lif bakımından düşük ve ilave şeker bakımından yüksek olduğunda daha güçlü görünür. Bir yiyeceğin GI'si yüksekse, bu, daha düşük GI'ye sahip gıdalarla karşılaştırıldığında, yedikten sonra kan şekerinden daha önemli bir artışı tetiklediği anlamına gelir.

Yüksek GI gıdaların bazı örnekleri arasında beyaz ekmekler ve makarnaların yanı sıra beyaz krakerler, tatlılar, unlu mamuller ve diğer daha işlenmiş paketlenmiş atıştırmalık gıdalar bulunur.

Yüksek bir GI'ye sahip olmanın kendiliğinden doğurganlığı azaltan bir özellik olmadığını unutmayın. Bu gıdaların düşük lifli, yüksek şekerli doğasının doğurganlığı olumsuz etkilemesi daha olasıdır.

Özellikle kızartılmış veya margarin içeren hamur işleri, çörekler ve kekler gibi unlu mamuller, trans yağlar ve doymuş yağlar açısından yüksek olabilir. Bu tür yağları tüketmek, daha kötü doğurganlık sonuçlarıyla ilişkilidir.

Araştırmalar ayrıca, daha sağlıklı karbonhidrat içeren gıdalar yerine trans yağları seçmenin, kısırlığa neden olabilen %73 daha yüksek yumurtlama bozuklukları riski ile ilişkili olduğunu bulmuştur.

DOĞURGANLIĞI ETKİLİYOR

Genel olarak, trans yağlar yerine tekli doymamış yağları vurgulayan diyetler, daha iyi doğurganlık sonuçları ile ilişkilidir.

Tekli doymamış yağ kaynakları şunları içerir: Avokado, zeytinyağı, fındık.

  • Artan şeker seviyelerine sahip yiyeceklerin kısırlık riskini artırdığı düşünülmektedir. Beyaz pirinç, patates kızartması, patates püresi, pirinç keki, çörek, balkabağı ve mısır gevreği, kadınlarda kısırlığa neden olan birkaç besindir.
  • Kafeinli ürünler özellikle kahve kadınlarda kısırlığa neden olabilir. Günde 300 gramdan fazla kahve tüketmek kısırlık olasılığını artırabilir. Bir kadın hamile kalmayı planlıyorsa, kahve içmeyi bırakması tavsiye edilir.
  • Trans yağdan zengin besinler de kadının doğurganlığını etkiler. Fast food, paketlenmiş gıdalar, dondurulmuş ve fırınlanmış gıdalar trans yağ açısından zengindir.
  • Pastörize süt ile yapılmayan peynir kadınlarda kısırlığa neden olabilir. Pastörize sütle yapılmadığı takdirde yumuşak peynir içeren yiyeceklerden kaçınılmalıdır. Listeria (bir bakteri) plasentayı geçme ve rahmi etkileme yeteneğine sahiptir.

DOĞURGANLIĞI ARTIRAN BESİNLER

  • Etten değil sebzelerden protein yiyin. Bezelye, fasulye, soya ve kuruyemişlerden elde edilen proteinlerin doğurganlığı arttırdığı bulunmuştur.
  • Hamile kalmaya çalışırken yağsız sütten kaçının, olumsuz etkisi var gibi görünüyor. Tam yağlı süt çok daha iyidir, bu nedenle her gün bir bardak tam yağlı süt, yoğurt veya dondurma ile kendinizi şımartın.
  • Fasulye, ıspanak, domates, balkabağı, yengeç ve kepekli tahıllar gibi demir açısından zengin bitkilerin tümü doğurganlığı artırıcıdır.
  • Sebzeler, kepekli tahıllar, meyveler ve fasulye gibi lif bakımından zengin gıdalar, yavaş sindirilen, doğurganlığı artıran, kan şekeri ve insülin seviyelerini kontrol eden karbonhidratlar açısından zengindir.
  • Yumurtalar bir protein, esansiyel yağlar ve kolin kaynağıdır. Çalışmalar, kolinin fetal gelişime fayda sağlayabileceğini ve hatta bebek büyüdükçe üzerinde kalıcı bir etkiye sahip olabileceğini göstermiştir.
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