Kısırlığa neden oluyor, yediğiniz anda vücudunuza zehir saçıyor! Ağzınıza asla sürmeyin…

İyi beslenme doğurganlığın anahtarıdır. Son yıllarda, bilim adamları, hamile kalma olasılığının en yüksek olması için, potansiyel ebeveynlerin yaşam tarzlarına eklemeyi veya çıkarmayı düşünmesi gereken diyet kalıpları ve belirli gıdalar hakkında daha fazla araştırma yaptı.

Kısırlık, çiftlerin yaklaşık %10-15'ini etkiler. Doğurganlığın odak noktası genellikle hamile kalacak kişi olsa da, destekleyici eşin doğurganlığı destekleyen alışkanlıkları benimsemesi de aynı derecede önemlidir.