Klima hayati risk taşıyor! Çalıştırmadan önce mutlaka...

"RİSK GRUPLARINDA HAYATİ SONUÇLAR DOĞURABİLİR" Lejyoner hastalığında, zatürreden farklı olarak ishal, bulantı gibi mide-bağırsak sistemine ait şikayetler, duygudurum değişimleri, dikkat eksikliği gibi atipik semptomların yaşandığını aktaran Işıkoğlu, "Özellikle 50 yaş üzeri, diyabet, obezite, karaciğer ve böbrek yetmezliği gibi kronik hastalıkları olanlar, kanser hastaları, HIV enfeksiyonu ya da bazı ilaçlar kullanarak bağışıklık sistemini baskılayan durumları olanlar ve sigara kullananlar, bu hastalık ve türevlerine özellikle dikkat etmeliler. Hayati sonuçlar doğurabilir." şeklinde görüş belirtti.

Serinlemek için klimalar yerine pencere açmanın veya vantilatör-pervane kullanmanın daha sağlıklı olduğunun altını çizen Işıkoğlu, sıcağın arttığı saatlerde perdeleri kapatma, özellikle mutfakta fırın gibi genel sıcaklığı artıracak cihazları kullanmamaya özen gösterme, sıcak hissedildiğinde duş alma tavsiyelerinde bulundu. Işıkoğlu, klima kullanılan ortamlarda zorunlu olarak bulunanlara şu önerilerde bulundu: