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Klima karşısında uyuyanlar dikkat! O hastalığa neden oluyor...

Sıcakların artmasıyla birlikte klima tercih oranları da artmaya başladı. Prof. Dr. Levent Öztürk, klima karşısında uyumanın sağlık sorunlarına yol açabileceğini ifade ederek klimanın doğru kullanımıyla ilgili tavsiyelerde bulundu.

AA
Giriş Tarihi: 20.06.2024 11:19
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Klima karşısında uyuyanlar dikkat! O hastalığa neden oluyor...

Hava sıcaklarının artmasıyla özellikle gece uyku problemleri yaşanıyor olabilirsiniz. Klimayı açık bırakıp uyumanın oldukça zararlı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Öztürk, "İdeal uyku ortamının sıcaklığı 19-22 derece arasında olmalı. 19 dereceden soğuk ve 22 dereceden sıcak olduğunda uyku kalitesi etkilenmektedir." şeklinde ifade etti.

KLİMANIN DOĞRU KULLANILMASI

Öztürk, sıcaklardan korunmak ve serinlemek amacıyla klima kullanımının yaygınlaştığına dikkati çekti.

"Özellikle yatak odalarına konulan klimaların 16-17 derecelerde değil, en düşük seviye olarak 20 derece civarında çalıştırılması uyku sağlığı açısından daha uygun olacaktır. Aslında yatak odasında klima bulundurmayıp diğer odalardaki klimadan dolaylı faydalanmak sağlıklı olanıdır. Açık klimaya karşı uyumak pek çok sağlık sorununa neden olabilir. Vatandaşlar bu yaz sıcağında hasta olabilirler."

İyi temizlenmemiş klima filtrelerinden mikrop kapabilme riski var. Aynı zamanda aşırı soğuğun etkisiyle enfeksiyon hastalıkları görülebiliyor. Hareket sistemine ilişkin rahatsızlıklar, adale krampları, boyun ve omuz tutulmaları meydana gelebiliyor. Birdenbire soğuyan kas gruplarında spazm olabiliyor. Bademcik iltihabı, boğazı üşütme ya da daha ağır durumlarda zatürreye kadar gidecek durumlar olabilir.

Öztürk, uyku öncesi klimanın bir süre çalıştırılarak odanın serinletilmesini ve kapatıldıktan sonra uykuya geçilmesini tavsiye etti.

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