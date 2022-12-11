KOAH bu belirtiler ile ortaya çıkıyor! Öksürük, balgam ve...

Sigara içenlerin korkulu rüyası olan Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) ile ilgili açıklamalarda bulunan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Aslıhan Banu Er, hastaların erken dönemde tedaviye başvurmasının hayati önem taşıdığını belirterek, "Sadece sigara içenlerde değil sigara dumanına maruz kalan kişilerde de sıklıkla KOAH hastalığının belirtilerini görüyoruz" dedi.



En fazla sigara içen kişilerde görülen hastalıklardan biri olan ve KOAH olarak bilinen Kronik obstrüktif akciğer hastalığı hakkında Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Aslıhan Banu Er, konuyla ilgili merak edilenleri tek tek anlatarak önemli uyarılarda bulundu. Sigara dumanına maruz kalan kişilerde son dönemlerde KOAH hastalığının baş gösterdiğini belirten Uzm. Dr. Aslıhan Banu Er, "KOAH olarak bilinen Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, akciğerlerdeki hava yollarının kalıcı bir şekilde daralmasıyla karakterize bir hastalıktır. Bu daralmanin sonucunda nefesle akciğerlere alınan hava dışarıya kolay bir şekilde verilemez. Bu da hava yolu keseciklerinde hava hapsine yol açar, hava hapsi arttıkça nefes açlığı oluşur. KOAH en çok sigara içenlerde görülen bir hastalık olmakla birlikte nargile, pipo, elektronik sigara vb tütün ürünlerinin kullanımı da bu hastalığa sebep olmaktadır. Tabi bunların haricinde mesleksel olarak da kimyasal, organik ve inorganik tozlara maruziyet, çok fazla deterjan gibi kimyasalların kullanımında da bu hastalığın izlerini gözlemleyebiliyoruz. KOAH hastalığının sebeplerinden bahsederken sigara içenlere değindik fakat bunun dışında pasif içicilik dediğimiz sigara içmeyen ama içen kişilerin yanında sigara dumanından etkilenen kişilerde de sıklıkla KOAH hastalığının belirtilerini görüyoruz" dedi.