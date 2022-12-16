Kolajen değerlerinde patlama yapan besin! 10 yaş gençleşmek için birkaç hafta yetiyor...

KOLAJEN TAKVİYELERİ GÜVENLİ MİDİR?

Çoğu kolajen takviyesi, tabletlere, kapsüllere ve toza dönüşmesini kolaylaştıran hidrolize kolajen oluşturmak için hidrolize edilir. Bazı takviyeler, kolajen enjekte edilmiş içecekler ve yenilebilir yiyecekler olan aşılanmış gıdalardır. Bazı diyetisyenlere göre günde 20 gramdan fazla tüketilmesi zararlı olabilir. Kemik suyu takviyesi, takviye olarak kullanılan bir trend. Ancak son veriler, içindeki kolajenin çok iyi emilmeyeceğini gösteriyor. Satın almadan önce bu malzemeleri kontrol edin. Kullanmadan önce mutlaka doktorunuza başvurun.

TAKVİYE Mİ YOKSA GIDA MI?

Uzmanlar, kolajenin cildinizin görünümünde ve gençliğinde şaşırtıcı derecede büyük bir rol oynadığını söylüyor. Kolajen; cilde yapısını ve esnekliğini veren proteindir. Birçok kolajen türü vardır, ancak vücudumuz esas olarak tip 1, 2 ve 3'ten oluşur. Bunları yaşlandıkça üretiyoruz.

VÜCUDUNUZUN KOLAJEN ÜRETMESİNİ SAĞLAYAN GIDALAR

Kolajen açısından zengin yiyecekler veya kolajen üretimini artıran yiyecekler yemek, cilt hedefleriniz için ihtiyaç duyduğunuz yapı taşlarını oluşturmanıza da yardımcı olabilir.