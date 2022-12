Kolajen değerlerinde patlama yapan besin! 10 yaş gençleşmek için birkaç hafta yetiyor...

KEMİK SUYU

Son araştırmalar kemik suyunun güvenilir bir kolajen kaynağı olmayacağını bulsa da bu seçenek kulaktan kulağa açık ara en popüler olanıdır. Hayvan kemiklerinin suda kaynatılmasıyla yapılan bu işlemin kolajen çıkardığına inanılıyor. Bunu evde yaparken, et suyunu lezzetlendirmek için baharat ekleyebilirsiniz. Beslenme uzmanları; Kemik suyu kemiklerden ve bağ dokusundan yapıldığı için kalsiyum, magnezyum, fosfor, kolajen, glukozamin, kondroitin, amino asitler ve diğer birçok besin maddesi içerdiğini söylüyor. Ancak, diğer malzemelerle birlikte kullanılan kemiklerin kalitesi nedeniyle her kemik suyu farklıdır diye ekliyor. Et suyunuzun kalitesini garanti etmek için, iyi bir kasaptan aldığınız kemikleri kaynatıp kendinizin doğal olarak yapmanız daha sağlıklı olacaktır.