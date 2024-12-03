Koldaki ağrıya dikkat! Bakın başka hangi hastalığın sinyali...

Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, kola vuran her ağrının kalp hastalığı veya boyun fıtığının habercisi olmadığını belirterek, “İnternet doktorlarına dikkat edin. İnternetteki her bilgi doğru değildir. Hastalar, mutlaka doktora başvurmalı” dedi.

İHA Giriş Tarihi: 03.12.2024 10:23 PAYLAŞ ABONE OL

Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, kol ağrısının hafife alınmaması gerektiğini belirterek, "Sıklıkla hastalar kola vuran bir ağrı olduğunda yıllardır bilinen yanlışı tekrar ediyorlar. Bu konuda da sıkıntı yaşanıyor. Kola vuran her ağrı kalp hastalığının habercisi ya da boyun fıtığının habercisi değildir. Biz önce hastanın öyküsünü dinliyoruz" diye konuştu.





"BOYUN FITIĞINDA HEP AĞRI VARDIR"

Hastaların öyküsünün dinlenilmesinin çok önemli olduğunu anlatan Prof. Dr. Şen, "Hastanın eğer kola vuran ağrısı eforla artıyorsa ve daha sonra da geçiyorsa o hastada kalp hastalığı var demektir. Bu hasta öncelikli kardiyoloji ünitesine yönlendirilir. Eğer hastanın kola vuran ağrısı hep varsa ve ağrı özellikle kürek kemiğinden başlayıp ele vuran bir ağrıysa bu ağrının da boyun fıtığı olma ihtimali yüksek. Kalp hastalığında kürek kemiğinin oradan başlayıp ele vuran bir ağrı olmaz, kolun kendisinde eforla artan bir ağrı olur. Boyun fıtığında ise hep var olan bir ağrı vardır" ifadelerini kullandı.