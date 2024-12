Koldaki ağrıya dikkat! Bakın başka hangi hastalığın sinyali...

Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, kol ağrısının hafife alınmaması gerektiğini belirterek, "Sıklıkla hastalar kola vuran bir ağrı olduğunda yıllardır bilinen yanlışı tekrar ediyorlar. Bu konuda da sıkıntı yaşanıyor. Kola vuran her ağrı kalp hastalığının habercisi ya da boyun fıtığının habercisi değildir. Biz önce hastanın öyküsünü dinliyoruz" diye konuştu.



"İNSANLARI DOĞRU BİLGİLENDİRMEK LAZIM"

İnternet doktorlarına dikkat edilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Orhan Şen, şunları söyledi:

"Doğru tedavinin başlangıcı doğru tanı koymaktan geçer. Doğru tanının başlangıcı da iyi bir öyküden geçer. Hasta her zaman bunu anlatamayabilir. Bunu da doktorların teşhis etmesi gerekir. İnternetteki her bilgi doğru değildir. Bundan çıkar sağlamaya yönelik yalan, yanlış bilgileri koyanlarda var. Bilgiye herkes her yerde ulaşır ama ilime ulaşamazlar. O yüzden insanları doğru bilgilendirmek lazım."