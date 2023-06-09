Kolesterol Baş Ağrısı Yapar Mı? Kolesterol Yüksekliğinde Baş Ağrısı Nasıl Olur?

Çağımızda özellikle orta yaş ve 65 yaş üstü kesimde en sık görülen rahatsızlıklardan birisi de kolesteroldür. Kolesterol şüphesi olan her birey bu rahatsızlığın belirtilerini merak etmekte kolesterol yüksekliği baş ağrısı yapar mı, kolesterol baş ağrısı nasıl olur sorularının yanıtlarını araştırmaktadır. Peki, kolesterol baş ağrısı yapar mı? Bu konuda tüm merak ettikleriniz sizler için derleyip bir araya getirdiğimiz içerikte yer almaktadır.

Kolesterol Nedir?

İnsan kanında bulunan ilk olarak karaciğer olmak üzere bütün hücreler tarafından üretilen bir yağ türüdür. Sağlıklı hücrelerin ve d vitaminlerinin oluşması için insan vücudunun belli bir oranda kolesterole ihtiyacı vardır, ancak kandaki kolesterol oranı artarsa yüksek kolesterol riski ortaya çıkar. Yüksek kolesterol birçok kalp, damar ve dolaşım rahatsızlıklarına neden olmaktadır.

Yüksek Kolesterol Baş Ağrısı Yapar Mı?

Yüksek kolesterol ne yazık ki orta yaş ve 65 yaş üstü bireylerin birçoğunda var olan bir rahatsızlık. Özellikle obezite, sağlıksız beslenme alışkanlıkları kolesterole yakalanma riskini arttırmakta iken genetik faktörlerde yüksek kolesterole yakalanma olasılığında rol oynamaktadır. Yüksek kolesterol belirtilerinden en yaygın olanları baş ağrısı ve dönmesidir. Hemen her yüksek kolesterol hastasında baş ağrısı belirtileri görülmektedir.

Kolesterol Baş Ağrısı Nasıl Olur?

Orta ve ileri yüksek kolesterol varlığında artık hastada kan koyulaşması ve damar tıkanıklığı durumları baş göstermekte, bu etkenler yüzünden kişide baş ağrıları oluşmaktadır. Yüksek kolesterol belirtileri arasında ilk sıralarda yer alan baş ağrısıdır ancak her baş ağrısı yüksek kolesterol olduğu anlamına gelmez. Yüksek kolesterolün neden olduğu baş ağrısı ense kökünde hissedilen bir ağrıdır, yine aynı bölgedeki ağrı yüksek tansiyon hastalarında da gözükmektedir.