Kolesterol ilaçları kullanırken dikkat!

Kolesterolün tek başına kendisinin belli bir seviyeye kadar kanda yüksek olması zarar verici değildir, ancak damarlarda ve organlarda çökerek biriktiğinde yağ tabakaları oluşur ve sigara, şeker hastalığı, hipertansiyon gibi ek hastalıklar da beraberinde olduğunda kolesterol zararlı hale gelir.

KOLESTEROL İLAÇLARI ZARARLI MIDIR?

Her ilacın olabildiği gibi kolesterol ilaçlarının da bir takım yan etkileri vardır. Ancak bahsedildiği ve korkulduğu kadar sık değildir. Örneğin kalp-damar hastalarının kolesterol ilacı kullanmasıyla sağlanan fayda o kadar çoktur ki, düşük bir ihtimal olabilecek yan etkiye göre fayda zarardan çok daha öncelikli gelir. Kalp damar hastalığı olmayan bireylerde ise kullanımına karar vermek için hastanın doktor tarafından değerlendirilip gerekliliğine karar vermesi gereklidir. Ayrıca kolesterol ilaçlarının kolesterol değerini düşürmesi etkisi dışında diğer faydalı etkisi ise damar duvarlarında iyileştirici, onarıcı etkilere sahip olmasıdır. Bu özellikle kalp krizi geçiren hastalar için çok önemli bir faydadır.