Kolon kanserine davetiye çıkaran o hata! Uzmanı uyardı: "Bağırsaklar 6 ay kendine gelemiyor..."

UZMANINDAN BAĞIRSAK SAĞLIĞI REÇETESİ

Prof. Dr. Atuğ, bağırsak sağlığının korunması için neler yapılması gerektiğini şöyle sıraladı:

Sebzeler, meyveler, tam tahıllar ve baklagiller; bağırsak hareketlerini düzenler, yararlı bakterilerin beslenmesini sağlar ve kolon kanseri riskini azaltır.

Kırmızı ve işlenmiş et tüketimi azaltılmalı. İşlenmiş etler kanserojen kabul edilmekte, kırmızı et tüketimi de riski artırabilmektedir.

Sağlıklı yağ tüketimi önemli. Zeytinyağı ve omega-3 kaynakları inflamasyonu azaltır.

Rafine şeker ve işlenmiş gıdalardan kaçının. İnsülin direnci ve inflamasyon üzerinden kanser riskini yükseltir.

Yoğurt, kefir, tarhana, turşu gibi probiyotik kaynaklar, mikrobiyota çeşitliliğini destekler.

Prebiyotik gıdalardan, pırasa, soğan, sarımsak, muz, yulaf gibi besinler de yararlı bakterilerin çoğalmasını sağlar.

Haftada en az 3 gün 45 dakika tempolu yürüyüş önemli.

Normal vücut ağırlığını korumak gerekir. Çünkü, obezite kolon kanseri için önemli bir risk faktörüdür.

Sigara ve alkol, mikrobiyota dengesini bozar, inflamasyonu artırır. Bağırsak mukozasına zarar vererek, kanser riskini artırır.

Yeterli su tüketimi, bağırsak fonksiyonlarını düzenler.

Stresi yönetmek önemli.

Gereksiz antibiyotik kullanımından kaçınılmalı.