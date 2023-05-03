Kolonoskopi Sonrası Beslenme Nasıl Olmalı? Kolonoskopiden Sonra Ne Yenir, Ne İçilir?

Kolonoskopi kalın ve ince bağırsağın birleştiği yerden itibaren kalın bağırsağı inceleyen işlemdir. Yediğimiz her şey bağırsaklarımızı etkilediği için ise işlemin öncesinde ve sonrasında beslenmeye dikkat etmek gereklidir. Bu nedenle kolonoskopi yapılacak olan kişiler kolonoskopi sonrası beslenme konusunu iyi bilmelidir. İşte yanıtları işinize yarayacak olan "Kolonoskopiden sonra ne yenir, ne içilir, ne zaman yemek yenir?" sorularının yanıtları…

Kolonoskopi Sonrası Beslenme Nasıl Olmalı?

Kolonoskopi, öncesinde ve sonrasında beslenmeye dikkat edilmesi gereken bir işlemdir. Çünkü kolonoskopi işlemi öncesinde bağırsakların boş olması sonrasında ise bağırsakların yorulmaması gereklidir. Bu nedenle kolonoskopi sonrasında doktorun vereceği uyarıları dinlemeli, beslenme uyarılara göre yapılmalıdır. Kolonoskopi sonrasında beslenme yumuşak beslenilmelidir. Süt, lifli gıdalar, asitli içecekler gibi bağırsağı yoracak yiyeceklerden uzak durulmalıdır. Yenilecek gıdalara; çorbalar, haşlanmış tavuk, beyaz peynir, yoğurt, patates gibi örnekler verilebilir.

Endoskopi ve Kolonoskopi Sonrası Ne Zaman Yemek Yenir?

Endoskopi ve kolonoskopi işlemleri sonrasında, işlem yapılan hasta 1 saat sonra yemek yiyip içilebilir. Ancak yenilen yemeklerin hafif yiyecekler olmasına özen göstermek ve gaz yapıcı yiyecek ve içeceklerden uzak durmak gerekir.

Kolonoskopiden Sonra Ne Yenir, Ne İçilir?

Kolonoskopi işleminden sonraki 2 gün boyunca doktorun vermiş olduğu diyete göre beslenmek gereklidir. Çok fazla lifli gıdalardan, asitli, acı ve gaz yapabilecek yemeklerden kaçınmak gerekir. Kolonoskopi sonrasında ilk gün sıvı beslenmek gerekir. Soğuk ve ılık çorbalar, ayran, yoğurt tüketilebilir. İlk gün sonrasında yumuşak pişmiş makarna, haşlanmış tavuk, peynir, patates, meyve ve pirinç gibi besinlerin tüketilmesi tavsiye edilir. İşlem sonrası bol bol su içmek ve vücudu susuz bırakmamak da oldukça önemlidir. Daha sonrasında yavaş yavaş günlük yaşamdaki gibi beslenmeye dönülebilir. Ancak hızlı bir dönüş sağlanmamalıdır.