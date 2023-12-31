Kolonoskopi ve Endoskopi Farkı Nedir? Kolonoskopi ve Endoskopi Aynı Mı, Farklı Mı?

İki ayrı görüntüleme tekniği olan endoskopi ile kolonoskopiyi, birer cerrahi işlem olarak tanımlamak yanlıştır. Endoskopi üst sindirim sistemini, kolonoskopi ise alt sindirim sistemi organlarını inceler. Kolonoskopi, kolon kanseri ile bağırsak hastalıklarını teşhis etmeyi sağlar. Endoskopi ise gastrit, ülser, özofajit ile yemek borusu ve mide kanserini inceler. Kolonoskopi ve endoskopi farkı nedir, aynı mı ya da farklı mı öğrenmekte fayda vardır.

Kolonoskopi ve Endoskopi Farkı Nedir?

Endoskopi ile kolonoskopi uygulamalarının her ikisi de ışık kaynağı ve ucunda kamerası bulunan bir tüp aracılığıyla gerçekleştirilir. Endoskop adı verilen bu cihaz, yemek borusunu, mideyi ve onikiparmak bağırsağını görüntülemeyi sağlar. Endoskopi, gastroskopi ve kolonoskopi olmak üzere ikiye ayrılır. Alt sindirim sistemi ile ilgilenen bir tetkik yöntemi olan kolonoskopi ise kalın bağırsak ile rektumu incelemeye imkan tanır.

Mide ve onikiparmak bağırsağı görüntülemeye yarayan tetkik uygulamasına ise gastroskopi adı verilir. Üst sindirim sistemini incelemek için yapılan endoskopide, ağızdan girilir ve bölgesel anestezi uygulanır. Kolonoskopide ise endoskop cihazı ile makattan içeri girilir ve anestezi ile hasta uyutulur.

Endoskopi Hangi Şikayetlerde Yapılır?

Kolonoskopi ile endoskopinin ilgilendiği alanlar birbirinden farklıdır. Bundan dolayı, farklı hastalıkların teşhisinde kullanılırlar. Uzman doktora, mide ağrısı ve hazımsızlık gibi şikayetlerle başvuranlar ve aşağıdaki semptomlara sahip olanlara endoskopi uygulanır. Ancak hastanın tıbbi geçmişine ve doktorun incelemelerine göre bu şikayetlerde işlemlerin her ikisi birden istenebilir.

1.Mide ekşimesi, yutkunma zorluğu, bulantı, kusma, yüksek ateş ve halsizliği olanlara.

2.Sebepsiz yere kilo kaybı yaşayanlara ve daha önceden mide operasyonu geçirenlere.

3.Koyu kahverengi ve hatta kanlı kusanlar ile siyah dışkılayanlara.

4.Mide kateteri takmak için hortum ile beslenmek zorunda olan hastalara.

5.Ülseratif kolit ve Chrons hastaları ile makattan kanama yaşayanlara.

6.Bağırsak duvarında oluşan poliplerin, tümörlerin, divertiküllerin ve çeşitli anormalliklerin tespitinde.

7.Birtakım tetkik sonucunda ortaya çıkan şüpheli lezyonlardan parça alınması gereken durumlarda.

Kolonoskopi Hangi Durumlarda Yapılır?

Gastrointestinal sistemin incelenmesi amacıyla yapılan kolonoskopi, kabızlık ve çeşitli bağırsak sorunları yaşayan hastalara uygulanır. Öte yandan şu şikayetler de kolonoskopi işleminin uygulanmasını gerektiren belirtilerdir.

1.Uzun süredir geçmeyen karın ağrısı

2.Kronik kabızlık veya ishal

3.Rektal kanama

4.Nedeni belirlenemeyen demir eksikliği ve beraberinde oluşan kansızlık

5.Sebebi belli olmayan kilo kaybı