Konversiyon Nedir? Tıpta ve Psikolojide Konversiyon Bozukluğu Ne Demek, Tedavisi Ne Kadar Sürer?

Tıp biliminde karşılaşılan ve psikolojide de ruhsal hastalıklarla ilişkilendirilen konversiyon bozukluğu ülkemizde çok sık görülmüştür. Bu ruhsal hastalığın tam olarak tanımını bilmeyen kişiler, konversiyon nedir sorusuna da cevap aramıştır. Kelime anlamı döndürme olan bu hastalığın bedensel olmadığı tamamen ruhsal olduğu da bilinen bir gerçek. Bu hastalıkla karşı karşıya kalındığında konversiyon bozukluğu tedavisi ne kadar sürer sorusu da önem kazanmıştır. Bu hastalık tedavi edilmezse ne gibi sonuçları olur sorusu da önceki soruyla ilişkilidir. Bu durumda tıpta ve psikolojide konversiyon ne demek, tedavisi ne kadar sürer sorularına dair merak edilenleri bu yazımızda yer verdik.

Konversiyon Nedir?

Eski zamanlardan beri bilinen ve en sık görülen ruhsal hastalıklar arasında konversiyon bozukluğu yer almıştır. Konversiyon bozukluğu nedir sorusuna yanıt olarak, kelime anlamıyla döndürme denilebilir. Üzüntü, korku gibi çeşitli ruhsal sıkıntıların konuşamama, bayılma, felç, duyu kaybı gibi bedensel sorunlara dönüşmesi durumuna konversiyon denilir. Kadınlarda erkeklere oranla 2-3 kat fazla görülen bu ruhsal bozuklukta bedensel bir hastalık bulunmaz. Hemen her yaşta görülebilen bu ruhsal bozukluk, çoğunlukla ergenlik ve gençlik döneminde çok sık karşılaşılır. Bu hastalıkta çocukluk travmaların ve sosyokültürel etkenlerin rolü oldukça fazladır.

Konversiyon Bozukluğu Nasıl Teşhis Edilir?

Konversiyon bozukluğu nasıl teşhis edileceği, hastalığın belirtileriyle ilişkilidir. Bu ruhsal bozukluk bireyin çeşitli zorlamalar karşısında bir savunma mekanizması oluşturmasıdır. Böylece kişinin başa çıkamadığı aile içi şiddet, şiddete maruz kalma, kendini suçlama, aşırı korku ve öfke gibi durumlarda bedeni bilinçsizce buna cevap vermektedir. Bu rahatsızlığın en sık görülen ve kişinin doktora başvurması gerektiği en önemli belirtisi bayılmadır. Bayılma sara nöbeti gibi çırpınma ve kasılma şeklinde de kendisini gösterebilir. Konversiyon bozukluğunda görülen diğer belirtiler arasında vücutta genelde kol ve bacakta görülen uyuşma ve hissizlik, güç kaybı, körlük, sağırlık, konuşamama ve ses kısıklığı da vardır. Bu ruhsal bozukluğun tanısı için ayrıntılı bir tıbbi inceleme yapılması önem taşır.

Konversiyon Bozukluğu Tedavisi Ne Kadar Sürer?

Konversiyon bozukluğu tedavisi doğru adımlarla yapılması önem taşımaktadır. Konversiyon bozukluğu tedavisinde temel unsurlar, bilişsel davranışçı tedavi, telkin ve sosyal destektir. Psikoterapi uygulamaları ile belirtilen altındaki dinamikleri ve çatışmaları anlamak önemli bir adımdır. Bu ruhsal hastalıkta anksiyete giderici ilaçların pek yeri yoktur. Konversiyon hastalara yaklaşım da bir diğer husustur. Onlara suçlayıcı bir şekilde yaklaşmamak ve onunla konuşarak anlaşıldığını hissettirmek gerekecektir. Konversiyon bozukluğu tedavisinde bir diğer yöntem hipnozdur. Böylece hastalığın tedavisinde fiziksel ve nörolojik muayene yapılması önemlidir.