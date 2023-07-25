Köpekler Mandalina Yiyebilir Mi? Cins, Yetişkin ve Yavru Köpekler Mandalina Yer Mi?

İnsanlara yakın ve güzel dost olan köpekleri sahiplenmek isteyen kişiler, onların barınmalarından, beslenmelerinden ve genel olarak tüm yaşamlarından da sorumludur. Bu sebeple sahiplenilecek köpeklerin mama dışında ne yiyebileceğini bilmeleri gerekmektedir. Ek olarak, köpek mandalina yerse ne olur ve köpeğe mandalina verilir mi gibi detay soruların da cevaplarını iyice araştırmak ve bilgi sahibi olmak gerekmektedir. Öncelikle bilinmelidir ki; insanların yiyebildiği ve fayda gördüğü bazı besinleri köpekler tüketemez. Mandalina ve turunçgiller gibi besinler de bu duruma örnek olabilmektedir. İşte detaylar...

Köpekler Mandalina Yiyebilir Mi?

Köpekler mandalina yiyebilir mi sorusuna hem evet hem de hayır cevabı verilebilmektedir. Fakat önemli olan kısım, nasıl ve ne biçimde mandalina veya turunçgiller verilmesi gerektiğidir. Örneğin; mandalina ve diğer turunçgiller köpekler adına sindirimi oldukça zor olan meyve besinleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Mandalina içerisinde yer alan doğal şeker ve sitrik asit köpeklerin vücutlarında zorlama yaparak çeşitli sindirim problemleri doğurabilir. Mandalinanın iç kısmından ziyade, kabuğu kesinlikle köpeklere bir besin olarak verilmemelidir. Çünkü mandalina kabuğu sindirim sistemine zarar vermesinin yanı sıra, tıkanmalara sebep olabilir ve köpekler için büyük sağlık problemlerine yol açabilir. Genellikle, köpeklere mandalina ve benzeri besinleri verirken dikkatli olmakta fayda vardır. İnsanların da c vitamini alması gerektiği gibi, köpeklerinde c vitamini barındıran mandalina gibi meyve besinlerini alması faydalı olabilir fakat düzeyli ve sınırlı miktarda olursa fayda sağlamaktadır. Yine de, mandalina gibi besinler köpeklere verilmeden önce, bir veteriner ile görüşülmeli ve daha detaylı bilgi ile beslenme düzeni ortaya konmalıdır.

Cins, Yetişkin ve Yavru Köpekler Mandalina Yer Mi?

Cins, yetişkinlik düzeyi ve yavru olup olmaması fark etmeksizin tüm köpekler için mandalina veya turunçgillerin tüketimi konusunda dikkat edilmelidir. Ek olarak yavru köpeklere belirli bir süre boyunca düzenli ve düzeyli bir beslenme programı uygulanarak hafif ve değeri yüksek besinler tüketilmelidir. Bu durum yine veteriner yardımı ile ilerlenmelidir. Yetişkin köpeklerde mandalina veya turunçgiller kontrollü şekilde verilebilir fakat en doğru olacak yöntem ise, köpekleri c vitamininden mahrum bırakmamak adına, yalnızca ödül maması şeklinde onların mandalina (kesinlikle kabuksuz) tüketimine izin verilmesidir.