Korkutan araştırma! Hava kirliliği hayatı tehdit ediyor...

Araştırmada, hava kirliliğinin doğum öncesinden yaşlılığa kadar yaşamın her aşamasında insanların sağlığını olumsuz etkilediği saptandı.

The Journal dergisinde yayımlanan araştırmaya göre uzmanlar, son 10 yılda yapılan 35 binden fazla çalışmadan yola çıkarak, hava kirliliğinin insanlar üzerindeki etkilerine ilişkin bulguları inceledi.

Imperial College London'dan Çevresel Araştırma Grubu, her ikisi de araç egzozlarından yayılan PM2.5 kirletici partikül maddesinin ve nitrojen dioksitin özellikle insan sağlığına zararlı olduğunu vurguladı.

Araştırmada PM2.5 maddesinin, Londra'nın hava kirliliği en az olan bölgesinde yaşayan insanların sağlığına bile zarar verdiği belirtildi.