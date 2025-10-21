Korneaya hasar veriyor! Gözdeki sessiz tehlike: Bu belirtiye dikkat...

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Özkan Ergür, göz alerjisi hakkında açıklamalarda bulundu. Göz alerjisinin, gözün alerjen maddelere karşı gösterdiği bir reaksiyon olduğunu söyleyen Op. Dr. Ergür, "Bu reaksiyon, gözün histamin üretmesiyle ortaya çıkar. Göz, alerjenlerle mücadele etmek için histamin salgılar; bu da kızarıklık, kaşıntı, sulanma ve batma hissine yol açar. Alerji tedavi edilmezse kornea hasarı ve göz kuruluğu gelişebilir" dedi.





"BELİRTİLER KİŞİDEN KİŞİYE DEĞİŞEBİLİR"

Göz alerjisinin en yaygın belirtilerinin kaşıntı, sulanma, kızarıklık, yanma ve batma hissi olduğunu belirten Op. Dr. Ergür, "Bazı kişilerde göz kapağı şişliği, ciltte kuruluk, ışığa karşı hassasiyet ve gözde kum varmış hissi de görülebilir" diye konuştu.



"TEDAVİ YOLLARI"

Göz alerjisinin tedavisinde en etkili yöntemin alerjenden uzak durmak olduğunu vurgulayan Op. Dr. Ergür, "Mevsimsel alerjilerde bu her zaman mümkün olmayabilir. Bu durumda antihistaminik ilaçlar, dekonjestanlar ve göz damlaları kullanılabilir. Dirençli vakalarda alerji aşıları devreye girer. Doğal yöntemler de destekleyici olarak kullanılabilir. Ilık kompres, çay poşeti uygulaması veya aloe vera bazı hastalarda rahatlama sağlayabilir. Ancak bu uygulamalar mutlaka doktor kontrolünde yapılmalıdır" uyarısında bulundu.





"LENS KULLANANLAR DİKKAT ETMELİ"

Alerji dönemlerinde kontakt lens kullanımının şikayetleri artırabileceğine dikkat çeken Op. Dr. Ergür, "Polen ve toz gibi alerjenler lens yüzeyine yapışarak rahatsızlık oluşturabilir. Bu dönemde lens kullanım süresi kısaltılmalı ya da geçici olarak bırakılmalıdır" dedi.

Göz alerjisinin lazer göz cerrahisi için kesin bir engel oluşturmadığını da belirten Op. Dr. Ergür, "Ancak alerji mutlaka kontrol altına alınmalı. Uygunluk değerlendirmesi hekim tarafından yapılmalıdır" ifadelerini kullandı.





ALERJİDEN KORUNMAK İÇİN 5 ETKİLİ ÖNERİ

Dr. Ergür, göz alerjisinden korunmak için şu önerilerde bulundu:

"Gözlerinizi polen ve rüzgardan korumak için güneş gözlüğü takın. Ev ve araç pencerelerini kapalı tutun. Dışarıdan geldikten sonra kıyafetlerinizi değiştirin, çamaşırlarınızı dışarıda kurutmayın. Gece yatmadan önce duş alın; saç ve cildinizdeki polenleri temizleyin. Günlük polen sayımını takip edin, yüksek olduğu günlerde dışarıda az zaman geçirin."