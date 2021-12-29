Korona geçirenlerin yarısında bu belirti gözüküyor!

Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Berat Ebik, koronavirüs geçiren hastalar üzerinde yaptıkları araştırmayı paylaşarak, "3 bin koronavirüs hastasını inceledik. Her 2 koronavirüs hastasından en az 1'inde gastrointestinal (mide-bağırsak) sistemle ilgili belirti kalıyor. Ülsere dönüşmüyor ama aylarca süren, hastanın hayatını etkileyen, kalitesini bozan, yediği yiyeceklerden tat almasını engelleyen şekle dönüşüyor" dedi.

Gastroenteroloji Bölümü uzmanlarınca koronavirüs geçiren hastalar üzerinde gastrointestinal sistemle ilgili araştırma yapıldı. 3 bin hasta üzerinde yapılan araştırmada, her 2 hastadan 1'inde, mide ve bağırsak rahatsızlıkları ile ilgili en az 1 belirti olduğu tespit edildi. Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Berat Ebik, koronavirüs geçirenlerde en sık görünen şikayetin karın ağrısı olduğunu daha sonra ishal, gaz, şişkinlik, bulantı, kusma ve kabızlık gibi belirtileri olanların da sık sık polikliniklerine başvurduğunu söyledi.