Koronavirüs sonrası kalp krizi vakaları arttı mı? Şikayetiniz yoksa bile mutlaka...

Dünya artık Covid-19 pandemisinin uzun süreli etkilerini masaya yatırıyor. Bilim insanları hastalığın kalıcı izleri ve korunma yöntemlerinin bizi nasıl etkilediğine odaklandı. Kalp doktorları ise Covid-19’un kalp krizi riskini artırdığına dikkat çekiyor, “Bu rahatsızlığı geçirdiyseniz kalp muayenenizi ihmal etmeyin” açıklamasında bulundu.

GÜL KİREKLO Giriş Tarihi: 16.04.2023 10:01 Güncelleme Tarihi: 16.04.2023 10:32 PAYLAŞ ABONE OL

Bu hafta kalp sağlığı haftasıydı... Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) verilerine göre, dünyada en yaygın ölüm sebebi olarak gösterilen kalp ve damar hastalıkları, yılda yaklaşık 18 milyon kişinin hayatını kaybetmesine yol açıyor. Türkiye de her yıl 300 binden fazla kalp krizi vakası yaşanırken, bunların yaklaşık 200 bini yaşamını yitiriyor. Son dönemde kalp krizinden ölümler daha da arttı. En çok da gençlerde. Bu da Covid-19 salgınının etkisi olabilir mi sorusunu gündeme getirdi. İşte kalp doktorlarının söyledikleri:





"DAHA ÖNCE KORONAVİRÜSE YAKALANDINIZ MI?"



Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ergun Demirsoy: "Koronovirüs salgınından sonra kalp krizi geçirenlerin sayısı çok arttı. Hastalarımdan edindiğim gözlemlerimi paylaşırsam son dönemde genç yaşta olan kişilerin kalp ameliyatlarını daha çok yaptığımı söyleyebilirim. Bu kişiler 20-25 yaş aralığında. Ve onlara ilk sorduğum soru 'Korona geçirdin mi?' oluyor. Ve hepsi daha önce Covid-19 geçirmiş. Covid-19 virüsü kandaki pıhtılaşmayı arttırıyor. Daha önce hiçbir kalp rahatsızlıkları yok. Ancak acile gelen Covid-19 ile birlikte kalp damarlarına anjiyoda stent takılarak, kalp damarları açılan genç hastalarımız da çok oldu. Normalde damarlardaki plaklar sorun yaratmayacak olsa da pıhtılaşma ile birlikte kalınlaşma artarak, krizi tetikleyebiliyor. - Biz henüz Covid-19'un etkilerini bilmiyoruz. 10 yıl sonra daha da iyi anlayacağız. Eğer Covid-19 geçirdiyseniz şikayetiniz olmasa bile mutlaka kalp muaynenizi yaptırın."