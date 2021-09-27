Koronovirüs iz bırakıyor! İşte hastaların yüzde 10’unda görülen o rahatsızlık

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Kardiyoloji Uzmanı Dr. Aykut Demirkıran, Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde koronavirüse yakalanan hastalar üzerinde uzmanlar tarafından yapılan incelemede, 500 hastanın yüzde 10'unda yeni başlayan kalp yetmezliği olduğunun belirlendiğini söyledi. Koronavirüsün kalpte ağır hasarlar bırakabildiğini dile getiren Demirkıran, kalp yetmezliği ve kalp kası iltihabına neden olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Koronavirüs kalpte ağır hasarlara neden oluyor, çeşitli mekanizmalarla neden olabiliyor. Miyokardit dediğimiz kalp kası iltihabına sebep olabiliyor. Kan pıhtılaşmasını artırarak akut koroner sendrom dediğimiz kalp krizine neden olarak kalp yetmezliğine sebep olabilir. Ayrıca hastanemizde yürütmüş olduğumuz bir çalışmada 500'ü aşkın hasta incelemesi sonucunda hastalarımızın yüzde 10'unda yeni başlayan bir kalp yetersizliği olduğunu saptadık. Bu hastaların büyük bir kısmında troponin dediğimiz kalp kası iltihabında veya kalp krizinde yükselen kan değerlerinin normal olduğunu da saptadık. Şöyle ki troponin değeri yükselmiyor, kalp kası iltihabı veya kalp krizi bulgusu yok fakat hastada kalp yetmezliği gelişiyor."