Kötü kolesterolü düşüren mucize içecek! Damarları 1 bardakta açıyor…

Bu içecek kan damarlarını açarak kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olabilir. Bir çalışmada belirli bir çay türünün hem "kötü" kolesterolü düşürdüğü hem de "iyi" kolesterolü yükselttiği gösterildi.
Yüksek kolesterole, kanınızda kolesterol olarak bilinen yağlı bir maddenin çok fazla olduğu anlamına gelir. Başlangıçta bu durum endişe kaynağı olmasa da, zamanla kolesterol birikerek tıkanıklıklara yol açabilir.
Şiddetli vakalarda bu, kalp krizi ve felç gibi yaşamı tehdit eden ciddi durumlara neden olabilir. Diyet, yüksek kolesterole katkıda bulunan önemli bir faktördür ve en yaygın nedenlerinden biri çok fazla yağlı yiyecek tüketmektir.
Ancak, belirli yiyecek ve içeceklerin kolesterolünüzü yükseltebileceği gibi, diğerleri de düşürebilir. Bir uzman, kolesterolü düşürmeye yardımcı olan üç içeceği anlatı. Beslenme uzmanı Mays Al-Ali, diyetinize yeşil çay, yerba mate ve ebegümeci çayı eklemenizi tavsiye etti.
"Yeşil çay ve matenin her ikisinin de kötü düşük yoğunluklu lipoprotein kolesterolü düşürdüğü ve serum lipitlerini iyileştirdiği gösterildi. Ama dikkat edin ikisi de kafein açısından zengindir." Bu nedenle uyku sorunları yaşamamak adına sabahları içmeniz önerilir.
Bir çalışmada da, her gün ebegümeci çayı içenlerin trigliseritleri, düşük yoğunluklu lipoproteini ve toplam kolesterolü düştüğü ve sadece bir ay sonra yüksek yoğunluklu lipoproteini (iyi olan) artırdığı gözlendi.
YEŞİL ÇAY
Yeşil çay uzun zamandır sağlığı artırıcı özelliklerle dolu bir içecek olarak kabul ediliyor. Nutrition Journal'da 2020'de yayınlanan bir araştırma , yeşil çay içmenin "kötü" kolesterol olarak bilinen düşük yoğunluklu lipoproteini ve toplam kolesterolü azaltabileceği sonucuna vardı.
3.300'den fazla katılımcıyı içeren 31 çalışmanın meta-analizi şunları söyledi: "Toplu olarak, yeşil çay tüketimi hem normal kilolu deneklerde hem de kilolu kişilerde düşük yoğunluklu lipoprotein kolesterolü ve toplam kolesterolü düşürür, ancak yüksek yoğunluklu lipoprotein kolesterolü veya trigliseritleri düşürmez.
"Kötü" kolesterol olarak bilinen düşük yoğunluklu lipoprotein, kan damarlarınızın duvarlarında birikebilir. Bu durum zamanla damarların içlerinin daralmasına neden olarak potansiyel sağlık risklerine yol açar. Buna karşılık, yüksek yoğunluklu lipoprotein ("iyi" kolesterol) kolesterolü emer ve vücuttan atıldığı karaciğere geri taşır.
MATE YAPRAĞI
Mate çayı mate bitkisinden yapılan bir bitki çayıdır. 2019'da Nutricion Hospitalaria dergisinde yayınlanan bir araştırma, 119 kilolu kadında mate içmenin kandaki yağ miktarı üzerindeki etkilerini analiz etti.
En iyi sonuçlar, içeceği sağlıklı bir diyetle birleştirenlerde görüldü, ancak normal diyetlerine bağlı kalanlar da kolesterolde bir azalma gördü. Günlük mate alımı, toplam kolesterolü ve düşük yoğunluklu lipoprotein kolesterolü düşürmeye yardımcı olur ve düşük kalorili bir diyetle birlikte trigliseritlerin azalmasını sağlar.
EBEGÜMECİ ÇAYI
Adından da anlaşılacağı gibi ebegümeci çayı, ebegümeci bitkisinin çiçeklerinden yapılır.
2009 yılında Journal of Alternative and Complementary Medicine'de yayınlanan bir makale, bu çayın şeker hastalarında kandaki yağları (lipidler) azalttığını buldu. Mevcut çalışmanın sonuçları, ekşi çayın [ebegümeci çayı] diyabetli hastalarda kan lipit profili üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu gösterdi.
TÜKETMEDEN ÖNCE DİKKAT
Bu çaylardan herhangi birini tüketmeden önce mutlaka doktorunuza danışmanız ve bu şekilde hekiminizle birlikte tüketim düzeyini ve sıklığını ayarlamanız önerilir.