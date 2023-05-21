Kötü kolesterolü düşüren mucize içecek! Damarları 1 bardakta açıyor…

Ancak, belirli yiyecek ve içeceklerin kolesterolünüzü yükseltebileceği gibi, diğerleri de düşürebilir. Bir uzman, kolesterolü düşürmeye yardımcı olan üç içeceği anlatı. Beslenme uzmanı Mays Al-Ali, diyetinize yeşil çay, yerba mate ve ebegümeci çayı eklemenizi tavsiye etti.

"Yeşil çay ve matenin her ikisinin de kötü düşük yoğunluklu lipoprotein kolesterolü düşürdüğü ve serum lipitlerini iyileştirdiği gösterildi. Ama dikkat edin ikisi de kafein açısından zengindir." Bu nedenle uyku sorunları yaşamamak adına sabahları içmeniz önerilir.