Kovid-19 aşısı oldunuz diye grip ve zatürre aşısını ihmal etmeyin

Hastanede yatarak tedavi gören veya yoğun bakım ihtiyacı olan pek çok hastanın ya hiç aşı olmadığı ya da eksik aşılandığı biliniyor. Öte yandan aynı anda grip ve Kovid-19 geçirmek de mümkün. Hastalar bu durumda süreci daha ağır atlatıyor. O nedenle grip ve zatürre aşıları da ihmal edilmemeli.

DİDEM SEYMEN ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 25.10.2021 09:39 Güncelleme Tarihi: 25.10.2021 09:57

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Uslu, aynı anda hem grip hem de covid enfeksiyonuna yakalanırsak neler yapmamız gerektiğini anlattı…

Pandeminin başından beri gördüğümüz tüm bulaşıcı hastalıklarda olduğu üzere hijyen kurallarına riayet edilmesi, sosyal mesafe, maske kullanımı gibi önlemler, hastalığın yayılma hızını ve hastalığa bağlı iş gücü kaybını, hastaneye yatış hızını ve ölümleri azaltmaktadır. Bu önlemlere ek olarak elimizde aşı gibi çok önemli bir silah da bulunmaktadır.

Aşılamaya rağmen hasta sayılarındaki artış ve ölüm sayıları çok speküle edilse de ortada bir gerçek var ki, sosyal hayatın kısıtlandığı okul ve işyerlerinin kapalı olduğu dönemdeki hasta sayıları ile bugünü mukayese etmek pek de doğru değildir.

GEBELERDE ARTTI

Hali hazırda hastanede yatarak tedavi gören, yoğun bakım ihtiyacı olan pek çok hastanın ne yazık ki elimizdeki en önemli silahı ya kullanmadığı veyahut yeterli bağışıklık düzeyi oluşturacak aşı şemasına uymadığı ya da geciktirdiği görülmektedir.Bakanlığımızın da açıkladığı üzere; yoğun bakımda iki doz mRNA aşısı yahut 2 doz inaktif aşı ve 1 doz mRNA aşısı uygulanmış hasta yok denecek kadar azdır. Hastaların giderek gebelikte aşı uygulanması çekincesi olanlar ve aşısız genç nüfusa (20-40 yaş) kaydığı görülmektedir. Yine aynı şekilde çocuklardaki vaka sayıları da artmaktadır. Özellikle çocuklar hastalığı evden okula taşımakta ve yine aksi istikamette okul içinde enfekte olup eve taşımaktadır. Bu noktada ebeveynlere çok önemli bir görev düşmektedir. İster mevsimsel grip isterse korona şüphesi olsun; hasta olduğunu bildiğiniz, fark ettiğiniz yahut şüphelendiğiniz durumda çocuklarınızı okula göndermeyip, mutlaka sağlık kontrolünden geçmesini sağlayınız.