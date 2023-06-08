KPA Aşısı Nedir? Bebeklerde KPA Aşısı Kaç Doz ve Ne Zaman Yapılır, Ateş Yapar Mı?

KPA Aşısı nedir diyenler için açılımı, "Konjuge Pnömokok Aşısı"dır ve Pnömokok bakterisinden kaynaklanan hastalıklardan korunmayı sağlar. Çoğu aşıda olduğu gibi KPA Aşısı yan etkileri de bulunur. KPA Aşısı kaç doz ve kaç defa yapılır öğrenmek isteyenler, bunun uygulanma sayısı yaşa göre değişir. Özellikle anne ve babaları endişelendiren en önemli noktalardan biri de KPA Aşısı ateş yapar mı sorusudur. KPA Aşısı ne zaman yapılır? İşte ayrıntılar…

KPA Aşısı Nedir?

KPA Aşısı, bebeklere 3 doz yapılır. 2. ayın, 4. ayın ve 12. ayın sonunda uygulanır. Buna ek olarak, 2 ve 65 yaş arasındaki tüm bireylere tek doz yapılır. Pnömokok bakterisi görülen yetişkinlere, gerekli görüldüğü takdirde KPA Aşısı enjekte edilir. Ayrıca, aşıya karşı herhangi bir alerjisi veya bir sağlık sorunu olmayan 65 yaş üzeri kişiler de bu aşıyı yaptırabilirler. Erişkinlerin, KPA Aşısı yaptırdıktan 1 yıl sonra Polisakkarit Pnömokok Aşısı yaptırmaları zorunludur. KPA Aşısı, bacak ve kol kaslarına yapılır ve uygulandığı bölgede şişliğe yol açabilir.

Konjuge Pnömokok Aşısı anlamına gelen KPA, yetişkinlerde ve çocuklarda Pnömokok bakterisinin sebep olduğu hastalıklara karşı bağışıklık kazandırmak amacıyla uygulanır. Söz konusu bakteri, birtakım enfeksiyon hastalıklarının ortaya çıkmasına neden olur. Komplikasyonlar genellikle hafif olsa da bazı vakalarda çok daha büyük çaplı sorunlara rastlanır. Hatta kalıcı hasar ve ölümle bile sonuçlanabilir. Pnömokok bakterisinden kaynaklanan en önemli rahatsızlıklar içinde, menenjit, zatürre ve bakteriyemi yer alır. Bu bakteri, beyin, akciğerler, omurilik zarı ve kanda ölümcül hastalıklara zemin hazırlar. KPA Aşısı ise bunlardan büyük oranda korunmayı sağlar. Özellikle 5 yaşından küçük çocuklar için son derece mühimdir. Çünkü, bu yaşlardaki çocukların hayatlarını kaybetmesine neden olan kan enfeksiyonunu, kulak enfeksiyonunu ve menenjiti önler.

KPA Aşısı Yan Etkileri Neler?

Her zaman olmasa da bazı kişilerde KPA Aşısı yapıldıktan sonra birtakım yan etkiler görülebilir. Çocuklar, yetişkinlere göre daha fazla komplikasyon gösterme eğilimindedir. KPA Aşısı'ndan sonra bazı çocuklarda şu belirtilere rastlanabilir:

Yüksek ateş

İştahsızlık

Devamlı uyuma isteği

Yetişkinlerde:

Yüksek ateş

Üşüme ve titreme

Halsizlik

Kas ağrıları