Kreatin Kaç Olursa Diyalize Girilir? Diyaliz İçin Kreatinin Değeri Kaç Olmalı?

Diyaliz tedavisinin böbrekleri normal bir şekilde ve yeterli düzeyde çalışmayan bireylere uygulandığı bilinir. "Kreatin kaç olursa diyalize girilir?" diyen kişilere kolay anlaşılır yanıtların sunulabilmesi için ise ilk olarak diyaliz tedavisiyle kreatinin değerinin ne olduğu detaylı bir şekilde açıklanmalıdır. Daha sonra "Diyaliz için kreatinin değeri kaç olmalı?" sorusuna yanıt olan amino asit seviyeleri ve bu tedaviye hangi durumlarda başlandığı belirtilebilir.

Kreatin Kaç Olursa Diyalize Girilir?

Böbrekleri yeteri kadar çalışmayan bireylerin belli başlı durumlarda diyaliz tedavisi görmeleri gerekli olabilir. Çünkü böbrek hastalığına sahip olan kişiler, vücutlarındaki fazla mineraller ile suyu dışarı atma konusunda problem yaşar. Ayrıca böbrek hastalığından mustarip olan kişilerin kanlarında biriken atıkları vücutlarından dışarı atamadığı da bilinir. Böbreklerin bu gibi temel fonksiyonları yerine getirmediği durumlarda ise diyaliz tedavisine başvurulur. Dolayısıyla diyaliz tedavisi, böbrekleri yeteri kadar çalışmayan bireyler için oluşturulan yapay bir sistem olarak nitelendirilebilir.

Kreatinin olarak bilinen amino asit, hem çocukların hem de yetişkinlerin vücudunda bulunan bir değer olarak belirtilebilir. Karaciğerde üretildiği bilinen ve kaslarda bulunup vücuda enerji sağlayan bu amino asit, kişinin böbrek rahatsızlığına sahip olup olmadığının anlaşılması konusunda önemli bir rol oynar. Çünkü bu amino asit, böbreklerden süzülerek idrar yoluyla vücuttan dışarı atılır. Dolayısıyla kas çokluğu, kullanılan ilaçlar, kişinin vücut yapısı ve hareket etme sıklığı gibi faktörler kandaki kreatinin değerinin belirlenmesi bakımından oldukça önemlidir. Kreatinin değerinin kadınlarda 1,1 mg, erkeklerde ise 1,2 miligram seviyesini aşmasıysa böbrek rahatsızlıklarına işaret edebilir. Ancak yalnızca kreatinin değerinin normal düzeyde çıkmaması diyaliz tedavisine başlanması için yeterli bir bulgu değildir.

Diyaliz İçin Kreatinin Değeri Kaç Olmalı?

İdrar veya kan testiyle ölçülebilen kreatinin değeri, direkt olarak kişinin diyaliz tedavisine başlaması gerektiğini göstermez. Dolayısıyla hastanın diyaliz tedavisine başlaması için daha detaylı tetkiklerin yapılması gerektiği söylenebilir. Ancak özellikle serum kreatinin testinin uygulanması sonucunda kişinin kandaki kreatinin seviyesi ölçülebilir. Bu da bireyde herhangi bir böbrek rahatsızlığının mevcut olup olmadığının saptanmasına yardımcı olur. Kreatinin değerinin ölçülmesiyle elde edilebilen farklı bulgular ise aşağıdaki gibi sıralanabilir;