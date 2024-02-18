Kronik grip vakası! 4'lü salgın ile başımız dertte: "Hangi virüs nasıl belirti veriyor?"

Gribin mevsimi bile değişti. İklim değişikliği ile beraber ekim ayında başlaması beklenen grip, aralıkta etkisini arttırdı. Geç gelince de gitmek bilmedi. Gribe bir de Kovid’in varyantları, rinovirüs ve RSV eklenince 4’lü salgın bu kış yaşamımızı geçmeyen grip kabusuna çevirdi. 6 aya kadar şikayetleri devam eden hastalar bile var.

GÜL KİREKLO Giriş Tarihi: 18.02.2024 10:20 PAYLAŞ ABONE OL

Bu yıl grip bir geliyor ve bir daha sanki hiç gitmiyor. Sadece grip mi üstüne bir de Kovid-19 varyantları eklenince, rinovirüs, RSV derken hep hastayız. Uzmanlara göre bunun adı 'kronikleşmiş grip.' 6 aya kadar uzayan grip vakaları bile var. Bazıları da 2-3 haftada bir yeniden alevleniyor. Geçmeyen virüs saldırısı ataklarından korunmak için yazı dizisi hazırladım. 5 günlük yazı dizimizde, geçmeyen gribin nedenleri, 4'lü salgın yetişkin ve çocukları nasıl etkiliyor? Kalbimizdeki tahribatı nedir? Bu saldırılar daha ne kadar sürecek, nasıl korunmalıyız? sorularının yanıtlarını bulacaksınız.



Göğüs Hastalıkları Bölümü'nden Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, "İnfluenza (Grip), Kovid, rinovirüs, RSV, 4'lü saldırıda. 'Ataklar tam azaldı' diyoruz yine artıyor. Okulların tatil olmasıyla azalır gibi oldu. Okullar açılınca vakalar yine arttı" dedi.





DOMUZ GRİBİ VAKALARI ARTTI

Prof. Dr. Akkoyunlu, geçen senelere göre en çok mevsimsel grip olarak adlandırılan domuz gribinin etkisi altında kalındığını söyleyerek "Önemli bir domuz gribi salgını var. Tüm Kuzey yarımküre bunun etkisi altında. Gribal şikayetlerle başlıyor. Eskiden 'grip doktora gidersen bir haftada, gitmezsen de dinlenerek bir haftada geçer' derdik. Şimdi ise kronikleşti. Hiç geçmiyor" diye konuştu.