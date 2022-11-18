Kronik hastalıkların kökünü kurutan ikili! 7 gün boyunca balın içine katıp yediğinizde...

Bal, doğal bir tatlandırıcı olarak kullanılmasının yanı sıra, iltihap önleyici, antioksidan ve antibakteriyel madde olarak da kullanılmaktadır. İnsanlar genellikle balı öksürüğü tedavi etmek için ağızdan ve yanıkları tedavi etmek ve yara iyileşmesini desteklemek için topikal olarak kullanırlar. Fakat balın içine sarımsak eklediğinizde etkisi bin kat artıyor. Bunu uygulamadan önce mutlaka doktorunuza başvurun.
BAL VE SARIMSAĞI KARIŞTIRIN
Yapılan çalışmalar, pek çok kronik rahatsızlığın, bedendeki dengesizliklerden kaynaklanan enflamasyon nedeniyle ortaya çıktığını göstermektedir.Hem sarımsak hem de bal, enflamasyonla savaşan besinlerdir.
Bunun yanı sıra artrit, ödem ve kas rahatsızlığı gibi durumlara etkili doğal ağrı kesicilerdir. Sarımsak ve bal karışımı, öksürüğe oldukça iyi gelir hastalıklarınızı yatıştırır.
BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİZİ GÜÇLENDİRİR
Vücudunuzun bağışıklığı, onu hastalanmaktan en başta koruyan şeydir ve aynı zamanda durum gerektirdiğinde hastalıkla mücadelede yardımcı olur. Sarımsak, soğuk algınlığı ve grip virüsünü önlemeye yardımcı olmak için bir bağışıklık sistemi takviyesi sunar. Çocuklar her yıl altı ila sekiz kez soğuk algınlığı geçirirken, yetişkinler iki ila dört kez soğuk algınlığı geçirir.
Çiğ sarımsak yemek öksürük, ateş ve soğuk algınlığı hastalıklarına karşı koruma sağlayabilir. Her gün iki diş doğranmış sarımsak yemek, fayda sağlamanın en iyi yoludur. Dünyanın dört bir yanındaki bazı evlerde aileler, tıkanıklığı gidermek için çocuklarının boyunlarına bir ipe sarımsak dişleri asarlar.
ALZHEİMER VE DEMANSI ÖNLER
Sarımsak, vücudunuzda herhangi bir oksidatif hasarın oluşmasını önlemeye yardımcı olan yüksek antioksidanlara sahiptir. Bu antioksidan özellikler, bunama ve Alzheimer gibi bazı bilişsel hastalıkları önlemeye yardımcı olabilir. Ancak, bunu bir tutam sarımsakla alın. Bununla birlikte, yüksek dozda sarımsak takviyesi almak, hastalığa karşı bağışık olacağınız anlamına gelmez. Sarımsağın tıbbi özellikleri sağlığı ancak belirli bir noktaya kadar iyileştirebilir.
ANTİBİYOTİK ÖZELLİĞİ VARDIR
Sarımsak allisin içerir. Allicin, dilimlenmiş, ezilmiş veya doğranmış karanfillerdeki enfeksiyonlar ve bakterilerle savaşmaya yardımcı olabilecek biyoaktif bir antibiyotiktir. Sarımsak özlerinin aşağıdakilerin büyümesini baskıladığı gösterilmiştir:
Allicin'in uygulanabilir bir antibiyotik ikamesi olduğuna inanılmaktadır. Ayrıca geleneksel reçeteli antibiyotiklerle birlikte kullanıldığında yardımcı olur.
MALZEMELER: