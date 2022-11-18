Kronik hastalıkların kökünü kurutan ikili! 7 gün boyunca balın içine katıp yediğinizde...

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİZİ GÜÇLENDİRİR Vücudunuzun bağışıklığı, onu hastalanmaktan en başta koruyan şeydir ve aynı zamanda durum gerektirdiğinde hastalıkla mücadelede yardımcı olur. Sarımsak, soğuk algınlığı ve grip virüsünü önlemeye yardımcı olmak için bir bağışıklık sistemi takviyesi sunar. Çocuklar her yıl altı ila sekiz kez soğuk algınlığı geçirirken, yetişkinler iki ila dört kez soğuk algınlığı geçirir.

Çiğ sarımsak yemek öksürük, ateş ve soğuk algınlığı hastalıklarına karşı koruma sağlayabilir. Her gün iki diş doğranmış sarımsak yemek, fayda sağlamanın en iyi yoludur. Dünyanın dört bir yanındaki bazı evlerde aileler, tıkanıklığı gidermek için çocuklarının boyunlarına bir ipe sarımsak dişleri asarlar.