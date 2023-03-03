Kronik nörolojik hastalıklarına dikkat! Özellikle o kişilerde görülme sıklığı artıyor...

Hepimizi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremler aynı zamanda hem fiziksel hem de psikolojik sorunların yaşanmasına yol açtı. Özellikle nörolojik rahatsızlıklarda bir artış yaşandığını belirten Nöroloji Uzmanı Dr. Gülten Özdemir, “Özellikle migren, baş ağrısı, uyku problemleri ve odaklanma gibi sorunlarla sık karşılaşmaya başladık” dedi. Bu tip durumlarda neler yapılması gerektiğini anlatan Özdemir, bir hekime başvurulmasını da tavsite etti.

İHA Giriş Tarihi: 03.03.2023 12:51 PAYLAŞ ABONE OL

Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketi nedeniyle gerek depremi birebir yaşayanlar gerekse uzaktan şahit olanlar hem fiziki hem de ruhsal anlamda sarsılmış durumda. Afet sonrası yaralar günden güne sarılmaya başlansa da hala daha deprem etkileri dolayısıyla uzmanlar tavsiye niteliğindeki değerlendirmelerine devam ediyor. Depreme uzaktan şahit olsalar bile kronik nörolojik rahatsızlıkları bulunan kişilerdeki şikayetlerin günden güne arttığını ifade eden Nöroloji Uzmanı Dr. Gülten Özdemir, "Migren, baş ağrısı, uyku problemleri ve odaklanma gibi sorunlarla sık karşılaşmaya başladık" dedi. "Ayrıca depremin oluşturduğu kayba dayalı yeni gerçeklik ve beyinde birbiri ile çelişen farklı duygu durumların oluşması, psikosomatik rahatsızlıkların da artmasına da sebep oldu" diyen Dr. Gülten Özdemir yas sürecinin es geçilmemesini ve yaşanması gerektiğini vurguladı.





"Yeni şikayetler de eklendi"

Şikayetlerin artmasının yanı sıra nörolojik anlamda yeni şikayetlerin de eklendiğini söyleyen Nöroloji Biriminden Uzm. Dr. Gülten Özdemir, "Ülkemizi yasa boğan bu deprem felaketi nedeniyle son zamanlarda hepimiz derinden sarsılmış durumdayız. Deprem gibi yaşamı tehdit eden beklenmedik doğal afetler karşısında beyin ilk önce hızlıca bir durum değerlendirmesi yapar. Durumun vahametini, önemini anladıktan sonra 'savaş ya da kaç' şeklinde yanıt verir. Depremin olumsuz etkileri sadece olayı yaşayan ya da yakınları olanları değil, nöroloji polikliniğine başvurularda olaya şahit olan ya da medya aracılığıyla olayı izleyerek travmatize olan insanların da olduğu anlaşılmıştır. Bizim polikliniğimizde de deprem sonrası kronik nörolojik rahatsızlığı olan kişilerin şikayetlerinin şiddetlendiğini, yeni şikayetlerin eklendiğini, özellikle migren, baş ağrısı sıklığında artış olduğunu, uyku problemleri ve odaklanma sorunlarının sık görüldüğünü görmekteyiz" dedi.