Kronik rahatsızlığı bulunanlara bayramda beslenme uyarısı

Yağlı etlerde doymuş yağ asitleri ve kolesterolün daha yüksek oranda bulunduğuna işaret eden Doç. Dr. Murat Doğan, "Diyabet, kolesterol, tansiyon, gut, siroz, kronik böbrek yetmezliği ve koroner arter gibi kronik hastalığı olan hastalarımızın, sabahları mutlaka hafif, bol yeşillikli bir kahvaltı yapmalarını tavsiye ediyorum. Sofralarda yağsız kırmızı et tercih etmeliler ve mutlaka sabah öğününden başlayarak ilaçlarını doz atlamadan kullanmalarını önermekteyiz. Et tüketimi normal olarak kişiden kişiye farklılık gösterse de, günde ortalama olarak kilogram bazında 1 gram protein olarak ele almaktayız. Bu yüzden aşırı et tüketiminden kaçınmak gerekir. Bu süreçte gut hastalığı olan hastalarımızın, mutlaka doktor önerilerinde tavsiye edilen miktarda et tüketimine dikkat etmeleri gerekmektedir" dedi.