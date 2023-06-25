Kronik rahatsızlığı bulunanlara bayramda beslenme uyarısı

İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Murat Doğan, Kurban Bayramı'nda tatlı, şeker, tuz ve kırmızı et tüketiminin artışına dikkat çekerek, diyabet, kolesterol, tansiyon, gut, siroz, kronik böbrek yetmezliği ve koroner arter hastalarını bayramda beslenmelerine dikkat etmeleri için uyardı.

İHA Giriş Tarihi: 25.06.2023 12:00 PAYLAŞ ABONE OL

Yağlı etlerde doymuş yağ asitleri ve kolesterolün daha yüksek oranda bulunduğuna işaret eden Doç. Dr. Murat Doğan, "Diyabet, kolesterol, tansiyon, gut, siroz, kronik böbrek yetmezliği ve koroner arter gibi kronik hastalığı olan hastalarımızın, sabahları mutlaka hafif, bol yeşillikli bir kahvaltı yapmalarını tavsiye ediyorum. Sofralarda yağsız kırmızı et tercih etmeliler ve mutlaka sabah öğününden başlayarak ilaçlarını doz atlamadan kullanmalarını önermekteyiz. Et tüketimi normal olarak kişiden kişiye farklılık gösterse de, günde ortalama olarak kilogram bazında 1 gram protein olarak ele almaktayız. Bu yüzden aşırı et tüketiminden kaçınmak gerekir. Bu süreçte gut hastalığı olan hastalarımızın, mutlaka doktor önerilerinde tavsiye edilen miktarda et tüketimine dikkat etmeleri gerekmektedir" dedi.





KURBAN ETİ VE TUZ BİRLİKTELİĞİNE DİKKAT

Bayram dolayısıyla aşırı tuz tüketimine vurgu yapan Doç. Dr. Doğan, "Doktorumuz tarafından aksi bir öneri bulunmadığı müddetçe bir çay kaşığı yani günde ortalama 5-6 gram tuz tüketimi önerilmektedir. Aşırı tuz tüketimi, tansiyon yüksekliği ve kalp yetmezliğini alevlendirebilmekte, bu da bayramı güzel geçirmek yerine acil servislere başvurulmasına sebep olabilmektedir. Bu yüzden hasta ve hasta yakınlarımıza ısrarcı olmamak gerekmekte ve diyetleri açısından teşvik edici olmakta fayda vardır" ifadelerini kullandı.