Kulak çınlaması deyip geçmeyin! Altta yatan bu hastalığın habercisi...

İnsanların kısa süreli de olsa hayatlarında en az bir kez kulakta ‘çınlama’ tarzında bir ses duyabileceğini belirten Prof. Dr. Mehmet Eken, “Tinnitus yani kulak çınlaması bireyin hayat akışını olumsuz etkiliyor ve ilerleyen süreçte hem psikolojik hem de bedensel sorunlar yaşanabiliyor. Bu çınlama bazen uzun süreli bazense kısa süreli olarak yaşanabiliyor” dedi.

DHA Giriş Tarihi: 30.05.2023 10:57 PAYLAŞ ABONE OL

Çınlama, vızıltı, uğultu, cızırtı veya düdük sesi gibi farklı şekillerde hissedilebilen kulak çınlamasının göz ardı edilmemesi gerektiğini söyleyen Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Eken, "Kulak çınlaması, birçok insanın yaşadığı yaygın bir semptom olsa da bazı durumlarda bir hastalığın belirtisi olabilir. Kulak çınlaması, kulakta duyulan çeşitli seslerle karakterize edilen bir durumdur ve nedeni birçok faktöre bağlı olarak değişebilir" diye konuştu.

"HASTALIK HABERCİSİ OLABİLİR" Kulak çınlamasının bir hastalık değil, semptom olduğuna vurgu yapan Eken, "Kulak çınlaması işitme kaybı, kulak enfeksiyonları, yüksek tansiyon, stres veya bazı ilaçların yan etkileri gibi çeşitli faktörlerle de ilişkilendirilebilir. Kulak çınlamasının nedenleri arasında uzun süreli yüksek seslere maruz kalma, işitme sistemi hasarı, yaşlanma, kulak enfeksiyonları, sinüzit, çene eklemi bozuklukları ve stres gibi faktörler yer almaktadır. Ancak, bazı durumlarda, kulak çınlamasının nedeni net bir şekilde belirlenemeyebilir. Kulak çınlaması, bireyin yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir. Uykusuzluğa, konsantrasyon sorunlarına, anksiyeteye ve depresyona yol açabilir. Bu nedenle, kulak çınlaması yaşayan kişilerin bir Kulak Burun Boğaz Uzmanına başvurarak değerlendirme ve tedavi almaları önemlidir" ifadesini kullandı.