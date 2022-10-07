Kulak çınlaması deyip geçmeyin! Kanser belirtisi olabilir



KULAK ÇINLAMASININ BİRÇOK NEDENİ BULUNUYOR

Yücel, kulak çınlamasının birçok olası nedeni olduğunu ifade ederek, "Bu nedenler çoğunlukla basit ve iyi huylu nedenler olabildiği gibi daha ciddi sorunlar da olabilir. Sık karşılaşılan nedenler şöyle sıralanabilir; İç kulakta yer alan işitme sinir uçlarındaki hasar, kulak kiri, kulak zarındaki sorunlar, kulak enfeksiyonları, alerjik rinit, sinüzit, kulak bölgesinde travma, orta kulakta sıvı birikmesi, orta kulaktaki kemiklerin eklem yerlerimin sertleşmesi, orta kulakta yer alan kasların kasılması, östaki tüpünün genişlemesi (hamilelik ya da kilo vermeye bağlı olabilmektedir),orta kulaktaki atardamar anomalileri, baş ve boyun bölgesindeki damar genişlemeleri, denge ve işitmeyi sağlayan sinirlerdeki tümör (akustik nörinom), alerji, düşük ya da yüksek tansiyon, baş ve boyun bölgesine gelen darbeler, boyun kireçlenmesi, bazı ilaçlar (romatizma ilaçları, antibiyotikler, aspirin gibi),diyabet, tiroid hastalıkları kulak çınlamasının en sık karşılaşılan nedenlerinden biri; iç kulakta yer alan işitme sinirlerinde meydana gelen hasardır. Bu durum özellikle ilerlemiş yaşta ortaya çıkmaktadır. Günümüzde kulak çınlamasının en sık karşılaşılan bir diğer nedeni de yüksek sestir. Ne yazık ki birçok insan endüstriyel gürültünün, yangın alarmlarının, yüksek sesle müzik dinlemenin ve diğer gürültülerin ne kadar zararlı olduğundan ya habersizdir ya da bu durumu umursamamaktadır. Stereo kulaklıklarla yüksek müzik dinlemek riski daha da arttırmaktadır. Bunların dışında kulak çınlaması beyin tümörü gibi ciddi hastaların belirtisi de olabilmektedir. Bu nedenle kulak çınlaması sorunu yaşıyorsanız doktora başvurmanız önemlidir. Ayrıca her durum için tedavi çok farklıdır. Bu nedenle konusunda uzmanlaşmış bir doktora kontrol olmak ve kulak çınlamasının gerçek nedenini bulmak çok önemlidir" diye konuştu.