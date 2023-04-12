Kulak Kristalleri Oynaması Belirtileri - İç Kulak Kristallerinin Oynaması Nasıl Anlaşılır, Nelere Sebep Olur?

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Kulak Kristalleri Oynaması Belirtileri

Kulak kristalleri, iç kulakta yer alan ve dengeyi sağlayan kalsiyum karbonat kristalleridir. Bu kristallerin yerinden kayması veya birikmesi durumunda, Vestibüler Nörit veya Meniere hastalığı gibi denge bozukluğuna neden olabilen durumlar ortaya çıkabilir. Kulak kristalleri oynaması da bu kristallerin yerinden kayması veya birikmesi sonucu denge bozukluğu yaşanması durumudur.

Kulak kristalleri oynaması belirtileri arasında şunlar yer alabilir:

*Baş dönmesi veya vertigo: Ani baş dönmesi hissi, çevrenin döndüğü hissi veya başın dönmesi şeklinde hissedilebilir. Bu durum, ani baş hareketleri sırasında daha şiddetli hale gelebilir.

*Bulantı veya kusma: Baş dönmesi ile birlikte görülen diğer yaygın belirtilerdir.

*Denge kaybı: Yürüme veya ayakta durma sırasında denge kaybı yaşanabilir.

*Kulakta çınlama: Bazı insanlar kulak kristalleri oynaması sırasında kulak çınlaması yaşarlar.

*Baş ağrısı: Baş dönmesi ile birlikte baş ağrısı da yaşanabilir.

*Göz hareketlerinde değişiklik: Gözlerde anormal hareketler oluşabilir veya gözlerin çevresinde hareketler hissedilebilir.

Bu belirtilerden herhangi biri varsa, bir sağlık uzmanı ile görüşmek önemlidir. Kulak kristalleri oynaması teşhisi koyulduğunda, çeşitli fiziksel hareketler ve egzersizlerle tedavi edilebilir. Bu egzersizlerin amacı, kulak kristallerinin doğru pozisyona getirilmesi ve denge fonksiyonlarının yeniden sağlanmasıdır.

İç Kulak Kristallerinin Oynaması Nasıl Anlaşılır?

İç kulak kristallerinin oynaması, Vestibüler sistemi etkilediği için denge bozukluğu belirtileri ortaya çıkarır. Bu belirtiler arasında baş dönmesi, vertigo, denge kaybı, yürüme zorluğu, bulantı, kusma, kulak çınlaması ve göz hareketlerinde anormallik yer alır. Ancak herhangi bir belirti göstermeyen insanlar da olabilir. İç kulak kristallerinin oynamasını anlamak için doktorlar tarafından genellikle Dix-Hallpike testi yapılır. Bu testte, kişi yatarken başı belirli bir açıda tutulur ve hızlı bir şekilde yavaşça oturma pozisyonuna getirilir. Bu test sırasında iç kulak kristallerinin oynaması sonucunda baş dönmesi, vertigo veya göz hareketlerinde anormallikler oluşabilir. Doktorlar ayrıca Romberg testi gibi diğer denge testlerini de kullanabilirler. Bu testlerde, kişi ayakta dururken denge kontrolü değerlendirilir. İç kulak kristallerinin oynaması durumunda, kişi dengeyi sağlamakta zorlanabilir veya düşebilir.

Sonuç olarak, iç kulak kristallerinin oynaması durumunda ortaya çıkan belirtiler oldukça farklı olabilir ve herhangi bir belirti göstermeyen insanlar da olabilir. Bu nedenle, kulakta herhangi bir şikâyet veya belirti varsa, bir sağlık uzmanıyla görüşmek önemlidir.

İç Kulak Kristallerinin Oynaması Nelere Sebep Olur?

İç kulak kristallerinin oynaması, benign paroksismal pozisyonel vertigo (BPPV) olarak adlandırılan bir durumdur. Bu durum, iç kulaktaki kristallerin (otoconia) normal yerlerinden kayması veya hareket etmesi nedeniyle oluşur. İç kulak, kulakta denge ve duyma fonksiyonlarını kontrol eden karmaşık bir yapıdır. İşitme hücreleri ve denge hücreleri içerir. Bu denge hücreleri, kulak içindeki sıvı hareketleriyle pozisyon ve hareketleri algılar.

İç kulak kristallerinin oynaması nedenleri arasında şunlar yer alabilir:

Yaşlanma: Yaşlanma, iç kulakta da bazı değişikliklere neden olabilir. Bu değişiklikler, kristallerin hareketine yol açabilir.

Baş yaralanmaları: Baş yaralanmaları, iç kulakta hasara neden olabilir ve kristallerin hareket etmesine neden olabilir.

Kulak enfeksiyonları: Kulak enfeksiyonları, kulak içindeki sıvıların hareketinde değişikliklere neden olabilir ve bu da iç kulak kristallerinin hareketine yol açabilir.

Belirli ilaçlar: Bazı ilaçlar, özellikle kulakta kullanılan ilaçlar, iç kulakta değişikliklere neden olabilir ve kristallerin hareketine yol açabilir.

Diğer nedenler: İç kulak kristallerinin oynaması, bazen nedeni belirlenemeyen bir şekilde de ortaya çıkabilir.

İç kulak kristallerinin oynaması, genellikle tedavi edilebilen bir durumdur. Kulak burun boğaz uzmanları, semptomlarınızı değerlendirerek uygun tedavi seçeneklerini belirleyebilirler.