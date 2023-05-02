Kulak Tıkanıklığı Nasıl Açılır? Evde Kirden Ve Basınçtan Kulak Tıkanması Nasıl Geçer?

"Kulak tıkanıklığı nasıl açılır?" sorusunun cevabı, bu durumun oluşma sebebiyle bağlantılıdır. Dolayısıyla "Tıkalı kulak nasıl açılır?" diyen bir kişi ilk olarak uzmanlara danışmalıdır. Bu durumun geçici olup olmadığı ise "Evde kulak tıkanması nasıl açılır?" sorusunu yanıtlayan yöntemlerin uygulanmasıyla anlaşılabilir. Dolayısıyla "Kirden ve basınçtan kulak tıkanması nasıl geçer?" diyenlere çeşitli öneriler sıralanabilir. "Kulakta dolgunluk hissi nasıl geçer?" sorusu da bu duruma yol açan faktörler düşünülerek cevaplanmalıdır.

Kulak Tıkanıklığı Nasıl Açılır?

Kısa süreli olarak yaşanabilen kulak tıkanıklığı, bazı durumlarda günlerce ya da haftalarca devam edebilir. Bu nedenle pek çok kişinin kulağı tıkandığı zaman hangi tekniklerle bu sorunu giderebileceğini merak ettiği görülür. "Tıkalı kulak nasıl açılır?" diyerek araştırmalarına başlayan kişilere, uzmanlar tarafından da önerilen güvenilir yöntemler belirtilerek yanıt sunulabilir. Bu yöntemlerin uygulanması genelde kir, basınç ya da yabancı cisim gibi faktörlerden kaynaklı olarak ortaya çıkan kulak tıkanıklığına iyi gelir. Bu bağlamda "Kirden ve basınçtan kulak tıkanması nasıl geçer?" diyenlere önerilebilen uygulamalar aşağıdaki gibi sıralanabilir;

Yutkunmak, orta kulak basıncının dış ortamdaki basınçla eşitlenmesini sağlayarak kulak tıkanıklığına iyi gelebilir.

Yine östaki borusunun rahatlatılması amacıyla sakız çiğnenerek kulak tıkanıklığı sorunu çözülebilir.

Esnemek de orta kulak ve dış ortamdaki basıncı eşitleyerek kulak tıkanıklığının ortadan kaldırılmasını mümkün kılabilir.

Kulak tıkanıklığı sorununun giderilmesi amacıyla bir parça şekerin emilerek tüketilmesi de işe yarayabilir.

Evde Kulak Tıkanması Nasıl Açılır?

Kulak tıkanıklığının giderilmesi için sakız çiğneme, esneme ya da yutkunma gibi pasif tekniklere başvurulabilir. Bununla birlikte uzmanlar tarafından önerilen uygulamalar arasında kulağa zeytinyağı veya badem yağı damlatılması da yer alır. Bu yöntemde kulağa birkaç damla badem veya zeytinyağı damlatılır. Daha sonra yumuşayarak vücut tarafından dışarı atılan kulak kiri temizlenince kulak tıkanıklığının da ortadan kalktığı görülür. Yine uzmanlar tarafından reçete edilen kulak damlalarının reçeteye uygun olarak kullanılması da bu sorunun giderilmesini sağlayabilir. Ancak bu gibi yöntemlerin uygulanması için ilk olarak bir doktora başvurulması gerekir.

Kulakta Dolgunluk Hissi Nasıl Geçer?

Kulakta dolgunluk hissi olarak nitelendirilen durum, östaki borusundan kaynaklanan sorunlar arasındadır. Yani bu dolgunluk hissi, kulak tıkanıklığı olarak da adlandırılabilir. Östaki borusu düzgün bir şekilde çalışmadığı ya da tıkandığı takdirde kulakta dolgunluk hissi oluşabilir. Bu durumda geçici olarak oluşan kulak tıkanıklığını giderme yöntemlerine başvurulabilir. Ancak esneme, yutkunma ve kulak kirini temizleme gibi yöntemlerin uygulanmasına rağmen bu sorun ortadan kalkmadığı takdirde mutlaka bir doktora başvurulmalıdır. Çünkü özellikle 2 haftadan daha uzun bir süre boyunca devam eden kulak tıkanıklığı; buşon, dış veya orta kulak iltihabı ya da östaki borusundaki fonksiyon bozukluklarından kaynaklı olabilir.