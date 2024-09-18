Kum Dökme Ne Kadar Sürer? Kadınlarda ve Erkeklerde Kum Kaç Günde Dökülür?

Kum dökme, toplumumuzda yaygın olarak görülen bir böbrek hastalığıdır. Kum, yine idrar yolu ile dışarı atılır. İdrar tahlilinin yanı sıra böbrek ultrasonu ile de kişinin böbreklerinde bir sorun olup olmadığı tespit edilir. Kum dökme sırasında kasıklarda ağrı, idrar yollarında yanma meydana gelir. Kum dökme ne kadar sürer, kadınlarda ve erkeklerde kum dökmek kaç gün sürer sorularının araştırılması konunun ayrıntıları açısından çok önemlidir.

Kum Dökme Ne Kadar Sürer?

Kum dökme, toplumda yaygın olarak görülen bir hastalık türüdür. Kişinin idrarında eritrosit ve lökosit bulunması halinde böbreklerde kum olduğu teşhisi yapılır. Bunun yanında böbreklerde bir kısım kristaller de görülür. Hastaların birçoğu ani böbrek rahatsızlığı ile hastanelerin acil servisine başvurur. Yapılan tetkikler sonunda hastanın kum dökmeye başladığı anlaşılır.

Kum dökme, hastanelerin üroloji polikliniğinin ilgi alanıdır. Hastanın böbreklerinde çeşitli kimyasallar ve kristallerin oluşması, idrar yolunun tıkanmasına neden olur. Böbreklerde biriken kristal ve kimyasallar zaman içinde kum benzeri bir yapıya bürünür. Bu da böbreklerde şişme ve ağrı sorununa neden olur. Kişinin kasıklarında ağrı, zaman zaman da mide bulantısı ve kusma şikâyetleri kum dökme belirtisi olabilir.

Kadınlarda ve Erkeklerde Kum Dökmek Kaç Gün Sürer?

Kum dökme, kişinin tuvalete gitmesi esnasında doğal yollarla gerçekleşebilir. Bunun yanında doktorun vereceği ilaçlar kum dökme sürecini hızlandırır. Genel anlamda kişinin kum dökmeye başladığı aşağıdaki belirtilerle kendini gösterir.

İdrarda yanma

İdrarın kırmızı, pembe ve kahverengi bir görünüm alması

İdrarın olması gerekenden daha kötü bir koku çıkarması

İdrar esnasında kum benzeri bir yapının dışarı atılması

Sık sık idrara çıkma

Böbreklerdeki kumun yoğunlaşması halinde ateş ve titreme

Kumun ne kadar sürede döküleceği, kumun böbrekte bulunduğu yere göre değişir. Kum, böbreğin üst ve orta kısmında ise kum dökme süreci 1-2 gün içinde tamamlanır. Kum böbreğin altına indi ise kum dökme süreci 1 haftayı bulabilir. Erkeklerde ve kadınlarda kum dökme belirtileri aynı olmakla birlikte kadınların kum dökme süreci biraz daha kısadır.