Kurban Bayramı’nda dikkat! Bu şekilde yenilen etler sağlık problemlerine yol açıyor...

"Tek başına tüketilmemeli"

Etin tek başına tüketilmemesi gerektiğinin altını çizen Uzm. Dyt. Başkan, "Etin içerisindeki demirin emiliminin daha iyi olması için kırmızı et tek başına değil de limonlu mevsim yeşillikleri, ızgara sebzeler veya salatalar ile birlikte tüketilmelidir. Bu sayede hem besin çeşitliliği sağlanır. Bu şekilde sindirimi diğer besinlere göre zor olan etin sindirilebilmesi kolay olur. Et, pirinç pilavı ile değil bulgur pilavı ile sunulmalıdır. Et yanında asitli, şekerli içecekler yerine ayran, maden suyu gibi sağlıklı içecekler tüketilmedir" şeklinde konuştu.