Kurban Bayramı’nda etin yanında bunları tüketin! Faydalarını ikiye katlıyor...

"Etin yanında asitli ve gazlı içecek yerine ayran, yoğurt, cacık tüketin"

Etin, C ve E grubu vitaminler ve kalsiyum bakımından fakir olduğunu belirten Diyetisyen Soydemir, bu sebeple etlerin mutlaka sebzelerle birlikte pişirilmesini veya etlerin yanında C vitamininden zengin sebze ve salataların tüketilmesi gerektiğinin altını çizdi. Bu yöntem ile hem besin çeşitliliği sağlanacağını hem de sebzelerde bulunan C vitamininin demirin emilimini arttıracağını dile getirdi.

Bayramda et tüketirken yeterli ve dengeli beslenmek ve çeşitlilik oluşturmak için, diğer besin grupları olan süt, yoğurt, ayran, peynir, ekmek, bulgur, pirinç, ile sebze ve meyve porsiyon kontrolü yapılarak aynı öğünde birlikte tüketmeye özen gösterilmesini öneren Diyetisyen Soydemir, "Etlerin yanında pirinç pilavı ve makarna yerine bulgur, esmer pirinç; asitli ve gazlı içecekler yerine ayran, yoğurt, cacık tüketilmesi daha sağlıklı olur" dedi.