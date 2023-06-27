Kurban Bayramı’nda etin yanında bunları tüketin! Faydalarını ikiye katlıyor...

Beslenme ve Diyet Uzmanı Hande Soydemir, Kurban Bayramı'nda, diğer bayram geleneklerinde de olduğu gibi şeker, tatlı tüketimiyle birlikte kırmızı et tüketimi de arttığını hatırlatarak özellikle bu dönemde fazla kilo problemi, yüksek tansiyon, kalp-damar rahatsızlığı ve diyabeti olan kişilerin beslenmelerine dikkat etmesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Kırmızı etlerin sindiriminin zor olduğuna değinen Diyetisyen Soydemir "Bununla birlikte yeni kesilmiş hayvanların etindeki sertlik, hem sindirim hem de pişirmede zorluk oluşturabiliyor. Bu sebeple kurban etleri hemen tüketilmemeli, buzdolabında uygun sıcaklıkta birkaç gün bekledikten sonra ızgara veya haşlama yöntemiyle pişirilerek tüketilmelidir. Özellikle mide rahatsızlıkları çeken bireyler, eti 24 saat bekletmeden tüketmemelidir" diye konuştu. Kurban Bayramı'nda sakatat tüketiminin de arttığını; ancak özellikle kolesterol ve kalp damar hastalıkları olan kişilerin sakatat tüketiminden kat'i olarak kaçınması gerektiğini sözlerine ekledi.



"Etin yanında asitli ve gazlı içecek yerine ayran, yoğurt, cacık tüketin"

Etin, C ve E grubu vitaminler ve kalsiyum bakımından fakir olduğunu belirten Diyetisyen Soydemir, bu sebeple etlerin mutlaka sebzelerle birlikte pişirilmesini veya etlerin yanında C vitamininden zengin sebze ve salataların tüketilmesi gerektiğinin altını çizdi. Bu yöntem ile hem besin çeşitliliği sağlanacağını hem de sebzelerde bulunan C vitamininin demirin emilimini arttıracağını dile getirdi.

Bayramda et tüketirken yeterli ve dengeli beslenmek ve çeşitlilik oluşturmak için, diğer besin grupları olan süt, yoğurt, ayran, peynir, ekmek, bulgur, pirinç, ile sebze ve meyve porsiyon kontrolü yapılarak aynı öğünde birlikte tüketmeye özen gösterilmesini öneren Diyetisyen Soydemir, "Etlerin yanında pirinç pilavı ve makarna yerine bulgur, esmer pirinç; asitli ve gazlı içecekler yerine ayran, yoğurt, cacık tüketilmesi daha sağlıklı olur" dedi.