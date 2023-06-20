Kurban eti ilk gün yenir mi? Uzmanı kurban eti hakkında bilinmesi gerekenleri anlattı...

Sağlıklı beslenmenin önemli bir parçası olan et ürünlerinin tüketimi Kurban Bayramı'nda artarken uzmanlar etin saklama koşulları, tüketimi ve doğru pişirme yöntemlerinin büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor. Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nden Diyetisyen Volkan Çiçeklidağ da kurban etinin uygun koşullarda muhafaza edilmemesi, iyi pişirilmemesi gibi durumların insan sağlığı için olumsuz etkiler oluşturduğuna dikkat çekti. Çiçeklidağ, bakterilerin insan vücuduna taşınmasının, boşaltım ve sindirim sistemini etkileyen bir parazit çeşidi olduğu belirtilen tenyanın az ya da çiğ pişmiş et tüketimi ve kötü hijyen şartlarında bulaştığını aktardı. Et tüketiminin yanı sıra bayramda tatlı yeme oranlarının yükseldiğini söyleyen Çiçeklidağ, aşırı kaçılmaması gerektiğini söylerken sıvı alımı ve egzersiz yapılması noktasında da uyardı.



"Gıda zehirlenmesiyle karşılaşılabilir"

Kurban Bayramı'nda et tüketimi ve doğru koşullarda saklanmasının önemli olduğunu aktaran Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nden Diyetisyen Volkan Çiçeklidağ, "Kurban etlerinde bir sertlik gözlemleriz bu sebeple etin baktığımızda ideal olarak 24 saat bir dinlenmeye ihtiyacı vardır. Özellikle mide problemi yaşayan kişiler bununla ilgili sıkıntı yaşayabilirler. O yüzden eti en az 1 gün bir dinlendirip sonrasında tüketmekte fayda var. Etin dinlendirilmesinden ziyade muhafaza koşulları ve pişirme yöntemleri biraz sakıncalı durumları doğurabiliyor. Eti iyi ve doğru şekilde pişirmemişsek orada tabi üreyen bakterilerden dolayı bir gıda zehirlenmesiyle karşılaşılabilir veya istemediğimiz bir sağlık problemiyle karşılaşabiliriz. Etlerin mutlaka doğru şekilde muhafaza edilmesi lazım, eğer uzun süreli bir kullanım düşünüyorsak derin dondurucularda eksi 18 derecede muhafaza edilmesi lazım. Ancak kısa vadede kullanılacaksa eksi 2 ve 4 derece arasında birkaç gün muhafaza edilebilir. Bakteri üremesi ciddi sıkıntılara yol açabilir, iyi pişirilmezse sığır tenyası dediğimiz tenya bağırsak florasını bozar ve istemediğimiz sonuçları doğurabilir. Bu sebeple önlem almakta fayda var. Etlerin ızgarada, fırında ve haşlama yöntemleri kullanılarak pişirilmesini öneriyoruz. Yüksek yağda, yüksek ısıda pişen etlerin protein yapısı da bozuluyor. İçindeki vitamin değerleri de ölüyor. Biz yağda kızartılmasını uygun bulmuyoruz, kavurmayı pek önermiyoruz. Kahvaltının sadece kavurmayla yapılması çok uygun bulmayız. Standart peynir, zeytin, yumurta ve diğer ürünlerin de bulunması, çeşitlilik sağlayarak kahvaltı yapılması Kurban Bayramı'nda da aynı şekilde önerimizdir" dedi.