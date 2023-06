Kurban eti ilk gün yenir mi? Uzmanı kurban eti hakkında bilinmesi gerekenleri anlattı...

Sağlıklı beslenmenin önemli bir parçası olan et ürünlerinin tüketimi Kurban Bayramı'nda artarken uzmanlar etin saklama koşulları, tüketimi ve doğru pişirme yöntemlerinin büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor. Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nden Diyetisyen Volkan Çiçeklidağ da kurban etinin uygun koşullarda muhafaza edilmemesi, iyi pişirilmemesi gibi durumların insan sağlığı için olumsuz etkiler oluşturduğuna dikkat çekti. Çiçeklidağ, bakterilerin insan vücuduna taşınmasının, boşaltım ve sindirim sistemini etkileyen bir parazit çeşidi olduğu belirtilen tenyanın az ya da çiğ pişmiş et tüketimi ve kötü hijyen şartlarında bulaştığını aktardı. Et tüketiminin yanı sıra bayramda tatlı yeme oranlarının yükseldiğini söyleyen Çiçeklidağ, aşırı kaçılmaması gerektiğini söylerken sıvı alımı ve egzersiz yapılması noktasında da uyardı.