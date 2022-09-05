Küresel ısınma insan kalbini de etkiliyor! Erken yaşta ölümler...

Küresel ısınma nedeniyle görülme sıklığı ve şiddeti artan çok yüksek ve çok düşük sıcaklıkların kalp hastalarını doğrudan veya dolaylı etkilediğini belirten uzmanlar, bu durumu kanıtlayan çok sayıda bilimsel araştırma bulunduğunu söyledi.

AA Giriş Tarihi: 05.09.2022 12:52 PAYLAŞ ABONE OL

Amerikan Kalp Derneği'nin (AHA) araştırmalarına göre, yüksek ısı nedeniyle vücut ısısının dağılmasını önleyen ortamlar askeri personel, sporcular ve madenciler gibi sıcak hava koşullarına maruz kalan meslek grupları için ölüme kadar varabilen tıbbi riskler yaratırken yüksek ısıya maruz kalınması durumunda etkilenecek organların başında kalp geliyor. AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, dünyanın birçok noktasında küresel ısınmanın neden olduğu ölüm olaylarında artış beklendiğini ifade ederek "Dünyaca ünlü tıp dergisi Lancet'te 2020'de yayımlanan bir araştırmaya göre, iklim değişikliğine bağlanan ölümlerin yüzde 62'sinin nedenini kardiyovasküler hastalıklar oluşturuyor. Aşırı sıcak veya dondurucu soğuğa sahip bölgelerde kalp krizi vakalarının endişe verici derecede yüksek olduğuna dair çok sayıda bilimsel veri mevcut." diye konuştu.

Hava sıcaklığının, vücut sıcaklığına yaklaştığı veya onu aştığı durumlarda, vücudun ısıyı atmasına yardımcı olmak için kalbin daha hızlı atması ve daha fazla pompalama yapması gerektiğini anlatan Boztosun, şöyle devam etti: "Sıcak ve nemli bir günde, kalbiniz serin bir güne kıyasla dakikada iki ila dört kat daha fazla kan pompalar. Sağlıklı bireyler bu değişikliklere uyum sağlayarak vücut sıcaklıklarını daha rahat düşürebilirler. Ancak kalp hastalığı olan bir kişi, bu nabız ve tansiyon seviyesindeki değişiklikleri tolere etmek için daha az rezerve sahip olabilir ve bu da kalp krizi gibi kardiyovasküler komplikasyonlara yol açabilir. Isıya bağlı kalp problemleri riskini azaltmak için sıcak hava dalgası sırasında içeride veya gölgede kalmak, mümkünse klima kullanmak, bol su içmek gibi önlemler alınabilir. Soda ve meyve suyu, suyun sindirim sisteminden kan dolaşımına geçişini yavaşlatabilir. Ayrıca bazı araştırmalar aşırı alkol alımının kavurucu havalarda sıcak çarpması riskini artırabileceğini göstermiştir."