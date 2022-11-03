Kuru şampuan kullananlar dikkat! Piyasadan toplatılıyor: “Kansere neden olması sebebiyle…”

Yapılan bir inceleme sonunda kuru şampuanlarda kansere neden olan bir kimyasalın izlerinin tespit edilmesinin ardından Ekim 2021'den önce üretilen ürünlerin şirketlere dönüşü sağlandı. Sınırlı sayıda bölgede, önlem için alınan bir tedbir işlemi olsa da, olası sağlık risklerine karşı geri çağrıldı.

Açıklamaya göre Unilever, soruşturmasında bulunan benzen seviyelerinin tüketicileri olumsuz etkileyecek kadar yüksek olmadığını iddia ederek bu ürünleri yalnızca temkinli olmak için geri çağırmıştı. Ayrıca şirket, kuru şampuanlarını kullanan kişilerin, olumsuz yönde herhangi bir bildiride bulunmadığını belirtti.