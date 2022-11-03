Kuru şampuan kullananlar dikkat! Piyasadan toplatılıyor: “Kansere neden olması sebebiyle…”

Yapılan bir inceleme sonunda kuru şampuanlarda kansere neden olan bir kimyasalın izlerinin tespit edilmesinin ardından Ekim 2021'den önce üretilen ürünlerin şirketlere dönüşü sağlandı. Sınırlı sayıda bölgede, önlem için alınan bir tedbir işlemi olsa da, olası sağlık risklerine karşı geri çağrıldı.
Açıklamaya göre Unilever, soruşturmasında bulunan benzen seviyelerinin tüketicileri olumsuz etkileyecek kadar yüksek olmadığını iddia ederek bu ürünleri yalnızca temkinli olmak için geri çağırmıştı. Ayrıca şirket, kuru şampuanlarını kullanan kişilerin, olumsuz yönde herhangi bir bildiride bulunmadığını belirtti.
P&G'nin açıklamasında ise; bazı aerosol sprey ürünlerinde benzen izlerini gösteren raporların ardından toplam aerosol ürünleri portföylerini incelemeye başladıklarını belirtti. Benzen, ürünlerin hiçbirinde bir bileşen olmasa bile, incelemeleri sonucunda ürünü kutudan püskürten itice gazda, beklenmeyen seviyelerde benzen olduğunun tespit edildiği dile getirildi. Özellikle aerosol kuru şampuan sprey ürünlerinde ve aerosol kuru saç kremlerinde bu tespit yapılmıştı.
Etkilenen tüm ürünler , her ürünün boyutunu, evrensel ürün kodunu ve lot kodunu da içeren Unilever'in tablosunda listelendi. Açıklamada, markaların, bu geri çağırmadan etkilenen ürünleri satın alan tüketicilere de geri ödeme sunacağı belirtildi. Ayrıca "tüketiciler, etkilenen aerosol kuru saç kremi sprey ürünlerini ve aerosol kuru şampuan sprey ürünlerini kullanmayı bırakmalı ve uygun şekilde atmalıdır" uyarısında bulunuldu.
BENZEN NEDİR?
Benzen, lösemi gibi kanser türleriyle bağlantılı bir insan kanserojeni olarak kabul ediliyor. Kimyasalı uzun süre solumak, vücuttaki hücrelerin çalışmasında hataların ortaya çıkmasına ve ciddi sağlık yan etkileri oluşturağına neden olabiliyor.
Benzen'e aşırı maruz kalmak ayrıca kemik iliğinin yeterli kırmızı kan hücresi üretmemesine neden olabilir, bu da anemiyi ve hatta kan kanserini tetikleyebilir. Kısa vadede yüksek konsantrasyonların solunması bile baş dönmesi, baş ağrısı ve düzensiz kalp atışı gibi bir dizi olumsuz etkiyi tetikleyebilir.
International Journal of Occupational and Environmental Health'teki bir araştırmaya göre, benzene bağlı kanser vakaları 1920'lerin sonlarına kadar uzandığından, benzen ve kanser arasındaki bağlantı yeni bir şey değil.
Araştırma, kısa bir süre sonra benzenin "birden çok suşun her iki cinsiyetinde birden fazla organ bölgesi" için kanserojen olduğunun gösterildiğini belirtiyor. Birçok insan benzin ve sigara dumanı yoluyla benzene maruz kalsa da, benzen kişisel bakım ürünlerinde özellikle kullanılan bir içerik değil.