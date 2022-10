Kusma, karın ağrısı, ishal, nefes darlığı! Kene ısırığı öyle bir alerjiye sebep oluyor ki...

Çoğu hastada kene ısırığı sonrası kırmızı et alerjisi ortaya çıktığı saptansa da tüm hastalarda et alerjilerinin tam olarak nedeninin tam olarak açıklanamadığını da ekleyen Özden, "Az görülmesinin nedeni etin pişirilme sonucu alerjen oranının azalmasına bağlanabilir" diye konuştu.

BU BELİRTİLERE DİKKAT!

Kırmızı et alerjisi; et tüketimin hemen sonrasında gelişen kaşıntı, deride kızarıklık, dudakta şişme, karın ağrısı ve ishal ile gelişen "erken tip" veya 4-6 saat sonra kaşıntı kızarıklık kabarma, halsizlik, kusma, karın ağrısı, ishal, nefes darlığı, bayılma ile gelişen "geç tip" reaksiyonlar olarak ikiye ayrılıyor. Hızla ortaya çıkan belirtilerin şiddetli olma eğiliminin çok daha yüksek olduğunu ifade eden Özden, ancak kırmızı et tüketimi sonrası gelişen geç alerjik belirtilerin de şiddetli olma eğilimi olduğunu hatırlatıp uyarıyor: "Her kırmızı et yediğinizde şiddetli veya hafif fark etmeksizin bazı belirtiler yaşıyorsanız mutlaka bir alerji uzmanına başvurun ve kırmızı et alerjisi için tetkik yaptırın."