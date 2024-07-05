Kuyruk sokumundaki ağrıya dikkat! Kemiklerinizdeki tehlikenin habercisi...

Kuyruk sokumu kırıkları ve ağrıları; toplumda az rastlandığı düşünülen ancak tedavisi hakkında fazla bilgi sahibi olunmayan rahatsızlıklar arasında bulunuyor. Kuyruk sokumu ağrılarında, öncelikle ağrının sebebinin araştırılması gerektiğini söyleyen Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Öğrenci, şu bilgileri verdi:
"Her kuyruk sokumu kırığı ağrı yapmaz. Kuyruk sokumu kırıkları, basitten karmaşığa doğru tedavi seçenekleri olan bir rahatsızlıktır. Kuyruk sokumunda kırık olmadan da ağrılar oluşabilir. Ağrının sebepleri; travmalar, düşme atakları ve çok uzun süre oturmak olabilir. Ani ve hızlı kilo kaybı yaşayanlar gibi, tam tersine obezite sorunu olan kişilerde de kuyruk sokumu üzerine binen yüke bağlı olarak ağrılar görülebilir. Travmaya maruz kalmış hastalarda, kuyruk sokumunda ağrı varsa, görüntüleme yöntemleriyle tetkik yapılmalı, kırık veya zedelenmeye bağlı olarak tedavi başlanmalıdır."
Kuyruk sokumunda kırık olmadığı halde ağrı şikayeti bulunan hastalarda oturarak röntgen çekilmesi gerektiğini ifade eden Doç. Dr. Öğrenci, "Röntgenle aydınlatılamayan durumlarda, bu bölgenin MRG'ları görülmelidir. O bölgede ağrı yapacak başka bir sorun görülmezse, kuyruk sokumu ağrılarına yönelik medikal tedavi ve oturma simidi gibi bölgenin üzerine binen yükü azaltmaya yönelik tedaviler uygulanabilir. Kısmen fayda gören hastalarda, birkaç haftadan birkaç aya kadar bu tedavilere devam edilebilir" diye konuştu.
KRONİK AĞRILARDA CERRAHİ İŞLEM UYGULANABİLİR
İlaçla çözüm bulunamayan hastalarda, kuyruk sokumu bölgesine enjeksiyon ağrı tedavileri yapılabildiğini belirten Doç. Dr. Öğrenci, "Hastaların bazılarında enjeksiyon ile tedavi tamamlanmış olur ancak bazı hastalarda sonuçsuz kalınıp ağrıları devam etmektedir. Kuyruk sokumu kırığı ya da kuyruk sokumu bölgesinde kronik olan ağrılarda bu yöntemlerden fayda alınmazsa cerrahi tedavi uygulanır. Cerrahi tedavide, kuyruk sokumu bölgesi kısmen ya da tamamen çıkarılabilir. Bu tedavilerden sonra genellikle hastanın bu bölgede sorunu biter. Ameliyat sonrası süreçte, birkaç hafta antibiyotik ve oturma simidi kullanımı yeterli olabilmektedir" ifadelerini kullandı.
KUYRUK SOKUMUNUN ÇIKARILMASI GÜNLÜK HAYATI ETKİLEMEZ
Kuyruk sokumunun ameliyatla çıkarılmasının, kişilerin günlük yaşamında bir sorun teşkil edip etmeyeceğinin merak edildiğini söyleyen Doç. Dr. Öğrenci, "Dokular, kuyruk sokumunun çok ciddi bir fonksiyonu değildir ve çıkarılması, hastanın hayat kalitesini etkilememektedir. Aksine hayat kalitesi bozulan ve rahatça oturmak isteyen hastaların şikayetlerine kalıcı bir çözüm sunulur. Hastalar önce medikal olarak tedavi etmeye çalışılır. Hastaların bir kısmı bu tedavilerden fayda görür ve girişimsel tedavilere gerek kalmayabilir. Sonuç alınamayan hastalara ise ameliyat önerilir. Genel olarak hastalar, uzun süren şikayetlerinin ardından, ameliyat sonrası sosyal hayatlarına hızlıca dönebilir" dedi.