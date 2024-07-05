Kuyruk sokumundaki ağrıya dikkat! Kemiklerinizdeki tehlikenin habercisi...

Kuyruk sokumu kırıkları ve kuyruk sokumu ağrıları, kişilerin hayat kalitesini olumsuz etkileyen ve tedavisiyle ilgili fazla bilgi sahibi olunmayan rahatsızlıklar arasında yer alıyor. Kuyruk sokumunda oluşan her kırığın ağrı yapmadığını ancak kuyruk sokumu bölgesinde kırık olmadan da ağrılar oluşabileceğini belirten Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Öğrenci, “Çok uzun oturmak, düşmek, ani kilo kaybı veya obezite; kuyruk sokumu ağrılarına yol açabilir. Travma durumlarında öncelikle kuyruk sokumunda kırık olup olmadığı belirlenmelidir" dedi.

DHA Giriş Tarihi: 05.07.2024 12:39 PAYLAŞ ABONE OL

Kuyruk sokumu kırıkları ve ağrıları; toplumda az rastlandığı düşünülen ancak tedavisi hakkında fazla bilgi sahibi olunmayan rahatsızlıklar arasında bulunuyor. Kuyruk sokumu ağrılarında, öncelikle ağrının sebebinin araştırılması gerektiğini söyleyen Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Öğrenci, şu bilgileri verdi:

"Her kuyruk sokumu kırığı ağrı yapmaz. Kuyruk sokumu kırıkları, basitten karmaşığa doğru tedavi seçenekleri olan bir rahatsızlıktır. Kuyruk sokumunda kırık olmadan da ağrılar oluşabilir. Ağrının sebepleri; travmalar, düşme atakları ve çok uzun süre oturmak olabilir. Ani ve hızlı kilo kaybı yaşayanlar gibi, tam tersine obezite sorunu olan kişilerde de kuyruk sokumu üzerine binen yüke bağlı olarak ağrılar görülebilir. Travmaya maruz kalmış hastalarda, kuyruk sokumunda ağrı varsa, görüntüleme yöntemleriyle tetkik yapılmalı, kırık veya zedelenmeye bağlı olarak tedavi başlanmalıdır."