Laringoskop Nedir, Ne İşe Yarar? Laringoskopi Nasıl Yapılır, Hangi Durumlarda İstenir?

Boğazınızla ilgili bir rahatsızlığınız varsa eğer laringoskop nedir, ne işe yarar diye araştırma yapmanızın zamanı gelmiş demektir. Bu araştırma için doğru yerdesiniz. Bununla beraber laringoskopi nedir, nasıl yapılır gibi soruların da cevaplarına erişebilirsiniz. Tabii ki bunlardan sonra sormanız gereken şey laringoskopi kimlere yapılır olmalıdır. Tüm bu soruların cevaplarıyla beraber laringoskop nedir sorusunun cevabına da ayrıntılarıyla içeriğimizin devamında ulaşabilirsiniz.

Laringoskop Nedir?

Laringoskop, boğaz kısmında hava yolu açılmasına ve o bölgenin görünmesini sağlayan önemli bir tıbbi alettir. Hastanın hava almasını ve gırtlak, yemek borusu ve solunum yolunda bir sorun olup olmadığının incelenmesini sağlamaktadır. Laringoskopi yaparken görüş açısının kısıtlı olduğu durumlarda laringoskop yerine video laringoskoplar kullanılmaktadır.

Laringoskop Ne İşe Yarar?

Laringoskop, gırtlak kısmının görünmesini ve hava yolu açılmasına yardımcı olan, görünüşü çekice benzeyen bir cihazdır. Genellikle bilincini kaybetmiş hastalarda hastanın hava almasını, hastanın gırtlak, solunum yolu ve yemek borusunun incelenmesini sağlamaktadır. Laringoskop genellikle entübasyon durumunda kullanılmaktadır. Amaç tamamen hava yolunu açık tutmaktır. Laringoskop handle (sap) ve bıçak (blade) olmak üzere iki parçadan oluşmaktadır.

Laringoskopi Nedir?

Laringoskopi, laringoskop ile boğaz bölgesinin incelenerek boğazda meydana gelen rahatsızlıkların teşhisinin konmasına verilen isimdir. Yani, boğaz hastalıklarının ve gırtlak bölgesinde meydana gelen rahatsızlıkların teşhisinde laringoskopi yapılmaktadır. Belirti gösteren ve belirtileri gözlemlenmiş bir hastalık anında, hastalığın tedavisinin nasıl olacağını ve uygulanacak tedavi yöntemleri hakkında doktorun fikir sahibi olmasında yardımcı olur. Nefes ve yemek borusunu birbirinden ayıran gırtlak, ses tellerinin bulunduğu ve solunumunda yapıldığı önemli bir noktadır. Gırtlakta meydana gelebilecek çeşitli hastalıklar, insan sağlığı açısından oldukça önem taşımaktadır.

Laringoskopi yöntemi doktorun hastayı muayenesi sonrasında yaptığı değerlendirmeler neticesinde farklı şekillerde uygulanmaktadır. Bunlar ise şunlardır:

- Direkt Laringoskopi: Direkt laringoskopiler, doktora boğaz bölgesinin daha ayrıntılı incelenmesi için fırsat verir. Dolaylı olarak yapılan laringoskopilerde görülemeyen belirtiler direkt laringoskopiyle rahatlıkla tespit edilebilir. Lokal anestezi uygulanarak yapılır. Böylece boğaza cihazın ulaşması sebebiyle oluşacak öğürme ve kusma hissinin önüne geçilmiş olur.

- İndirekt Laringoskopi: İndirekt laringoskopi ise daha basit bir şekilde uygulanır. Küçük bir el aynası ve ön reflektör ile boğazın bölgesinin incelenmesi yapılır. Bu yöntem ise daha çok çocuklar için tercih edilse de yetişkinler için de kullanılmaktadır.

Laringoskopi Nasıl Yapılır?

Laringoskopi uygulaması boğaz ve gırtlak bölgesinde şüpheli bir durum görüldüğünde doku örneği almak ve o bölgenin incelenmesi için uygulanan yöntemdir. Laringoskopi uygulaması ameliyathane şartlarında cerrahi yöntemlerle uygulanmaktadır. Bundan dolayı uygulamaya laringoskopi ameliyatı da denilebilmektedir. Uygulanması ise şu şekildedir:

- Laringoskopi uygulaması hastaya, doktorun değerlendirmesine göre lokal veya genel anestezi verilerek uygulanır.

- Laringoskop adı verilen ve ince bir boruya benzeyen cihaz, hastanın ağzından boğazına doğru uzatılır.

- Boru içerisinde ameliyat mikroskobu ismi verilen gözlem cihazıyla gırtlak bölgesi, ses telleri ve daha ileride dil kökü bölgesi incelenir.

- Şüpheli görülen bölgelerden örnekler alınarak işlem tamamlanır.

Her ne kadar cerrahi bir işlem olarak görülse de herhangi bir kesik yapılmadan işlem tamamlanır.

Laringoskopi Hangi Durumlarda İstenir?

Sağlık sorunları nedeniyle sağlık kuruluşlarına başvuran kişiler aşağıdaki durumlar gözlenir ise laringoskopi istenebilir:

- Boğaz ve kulak yolunda enfeksiyon oluşması,

- Boğazda özellikle yemekten sonra lokmaların yutulmasında yaşanan zorluk,

- Boğazda yabancı bir cismin takılı kalması veya herhangi bir kitlenin varlığından şüphe edilmesi,

- Tükürük veya balgamda kan görülmesi,

- Ses tellerinde rahatsızlık görülmesi ve buna bağlı olarak ses değişikliği,

- Ses kısılması ve sesin çıkmaması. Ayrıca konuşurken boğazda ciddi ağrı hissedilmesi.

Aynı zamanda laringoskopi yöntemi aşağıdaki hastalıkların hem tanı ve teşhisinde hem de tedavisinde uygulanan etkili bir yöntemdir. Bu hastalıklar şunlardır:

- Her türlü ses teli rahatsızlıkları.

- Gırtlak kanseri.

- Soluk borusundaki hastalıklar.

Laringoskopi Kimlere Yapılır?

Laringoskopi uygulamasında herhangi bir yaş sınırı bulunmamaktadır. Yaş ve cinsiyet ayrımı yapılmadan uygulama her hastaya yapılmaktadır. Ancak hastanın durumuna göre uygulanan laringoskopi çeşidi farklılık gösterebilir. Özellikle çocuk hastalarda indirekt laringoskopi tercih edilirken, yetişkinlerde ise direkt laringoskopi tercih edilmektedir.