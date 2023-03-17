Lavanta Yağı Ne İşe Yarar? Lavanta Yağı Faydaları Neler, Neye İyi Gelir ve Nasıl Kullanılır?

Lavanta yağı ne işe yarar sorusu faydalarından yararlanmak isteyenlerin ilgi gösterdiği konulardandır. Lavanta yağı en çok kullanılan yağ çeşitleri arasında yer alır. Ferahlatan kokusu yanında ruh haline iyi gelen özellikleri ile öne çıkar. Birçok faydası olan bu doğal yağ türü özellikle çiçek yağları arasında kokusunu ayırt eden özellikleri ile öne çıkar. Lavanta yağı faydaları neler, neye iyi gelir ve nasıl kullanılır sorularını yanıtladık.

Lavanta Yağı Ne İşe Yarar?

Lavanta kokusu ile kendini her yerde belli eden çiçekler arasında yer alır. Genel olarak Akdeniz ikliminde kendine yaşam alanı bulan bu bitki 20 farklı türe sahiptir. Bu türler içerisinde bir kısım lavanta Türkiye topraklarında da yetişir. Temmuz ve ağustos ayları bu çiçeklerin hasat dönemidir. Hasat edildikten sonra da çeşitli alanlarda kullanılmak için yağ haline getirilir. Lavanta yağı günümüzde en fazla kullanılan doğal yağlar arasında yer alır. Sağlık ve kozmetik alanında sıklıkla kullanılmaktadır.

Lavanta Yağının Faydaları Neler?

Lavanta yağının birçok önemli faydasından bahsetmek mümkündür. Sağlık açısından da son derece önemli faydaları olan bu yağ türü birçok kişinin ilgi alanına girmektedir. Lavanta yağı faydaları arasında şunlar yer alır:

İnsanların ruh hallerine çok iyi gelmektedir.

Uyku kalitenizi artıran bir yağ türüdür.

Ağrıları hafifleten yapısı ile öne çıkar.

Solunum yollarını rahatlatan bir yağdır.

Kötü kokuları giderir ve ortama hoş bir koku yayar.

Mide ve sindirimin rahatlamasına yardımcı olur.

Cilt problemlerinde olumlu etkileri ile öne çıkar.

Tansiyonun dengelenmesine yardımcı olur.

Haşerelerin uzaklaştırılmasına yardımcı olmaktadır.

Cinsel gücü artıran bir yağ türüdür.

Saçları onarır ve canlanmasına, parlamasına yardımcı olur.

Bu faydaları ile birlikte lavanta yağı birçok kişi tarafından kullanılmaktadır. Lavanta yağı stresle başa çıkmanın doğal yollarından biridir. Günlük belli miktarda kullanmak kişilerin rahatlamasına yardımcı olur.

Lavanta Yağı Nasıl Kullanılır?

Lavanta yağı 100'den fazla bileşen içerir. Antioksidan ve fitokimyasallar açısından zengin bir bitkidir. Aynı zamanda A,C,E vitaminlerini de içermesi bu yağın önemli avantajları arasında yer alır. Lavanta yağı içerisinde bulunduğu bileşenler ile oldukça yüksek faydalara sahiptir. Yağı kullanmak için belli doza dikkat etmek gerekir.

Yanık ve kesik yerlerin hızlı iyileşmesi için lavanta yağını bölgeye sürmek mümkündür. Uyku problemleri olan kişiler ise lavanta yağını yastıklarına birkaç damla damlatabilirler. Egzama ve sivilce gibi cilt problemlerinde de yine lavanta yağı kullanmak mümkün olur.