Leblebi Gaz Yapar Mı? Yetişkinlerde, Çocuklarda, Emziren Annelerde Leblebi Gaz Yapar Mı?

Leblebi gaz yapar mı veya yetişkinlerde leblebi gaz yapar mı, alternatif ve aparatif olan leblebi için çok merak edilmektedir. Nohuttan yapılan leblebi, sevilerek tüketilen bir kuruyemiştir. Beyaz ve sarı leblebi ol ak üzere iki çeşidi vardır. Vücut için bazı faydaları olan leblebinin hamile kadınlarda mide bulantısını aldığı bilinmektedir. Ancak fazla tüketildiği zaman leblebi anne sütüne gaz yapar mı, sorusu merak edilmektedir. Bu nedenle emziren anne leblebi yiyebilir mi, sorusunun cevabı bu noktada önemlidir.

Leblebi Gaz Yapar Mı?

Nohudun kavrularak gevrek bir hale gelmesi sonucu oluşan leblebi, sevilerek tüketilen bir kuru yemiş çeşididir. Leblebi bildiğimiz gibi nohutun kavrulmuş halidir. Severek tükettiğimiz çerezlerden biri olan leblebinin içinde yüksek oranda lif bulunmaktadır.

Lif oranının yüksek olması gaz oluşumuna neden olmaktadır. Bunun yanında fazla miktarda leblebi tüketmek şişkinlik, hazımsızlık ve gaz sorunlarına neden olabilir. Nohuttan yapılan leblebi yüksek oranda lif içerdiği için gaz oluşumunda birebirdir. Nohut pişirilmeden önce bir süre suda beklediğinde içeriğindeki oligosakkarit içeriği azalır ve gaz yapıcı etkisi de düşer. Ancak leblebide bu olanak bulunmadığı için gaz yapıcı etkisi daha yüksek olmaktadır.

Yetişkinlerde, Çocuklarda, Emziren Annelerde Leblebi Gaz Yapar Mı?

Yukarıda verilen bilgilerin yanında nohuta alerjisi olan kişilerde de leblebi gaz yapabilir. İnsanların vücudunda bağışıklık sistemini leblebiyi yabancı bir madde gibi algılayacağından gaz etkisi olabilir. Bu noktada özellikle emziren bayanlar bebeklerinin gaz sancısı çekmemesi için leblebiyi ölçülü şekilde tüketmelidir. Çünkü anne sütü ile bebeğe leblebi içeriğindeki bazı besinler geçebilir ve bebekte gaz oluşumuna neden olabilir.