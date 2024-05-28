Lenf bezlerindeki büyümeye dikkat! Kanser mi enfeksiyon mu?

'LENF BEZLERİNİN ASIL ŞİŞME SEBEBİ İLTİHAPLANMADIR'

Prof. Dr. Itır Şirinoğlu Demiriz; lenf bezi büyümesi yapan bazı hastalıklarla ilgili bilgiler vererek, "Tonsillit gibi üst solunum yolu enfeksiyonları, kulak enfeksiyonu, diş apsesi, kızamık, cilt veya yara enfeksiyonları, lenf bezi şişmesine yol açabilir. Bu tarz hastalıklara bağlı olarak gelişen lenf bezi iltihabı, genellikle antibiyotik tedavileriyle bir süre sonra geçer ve tıbbi bir hasar bırakmaz. Lenfomada (lenf kanseri) ve lösemilerde lenfatik dokular, kontrolsüz bir şekilde çoğalır ve bu da lenf nodu büyümesine sebep olur. Kanser hücrelerinin başka bir organdan gelip lenf nodlarına yerleşmesiyle de lenf düğümü şişebilir. Kansere bağlı lenf nodu büyümesi varlığında hastalar, genellikle ilgili bölgelerde ele gelen bir şişme şikayetiyle doktora başvururlar. Hastalara kesin tanı konulması ve kanser evresinin tespit edilmesinden sonra, rutin kanser tedavisi uygulanır" diye konuştu.