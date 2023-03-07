Lenf Drenaj Nedir? Lenf Drenaj Masajı Ne İşe Yarar, Kimlere Uygulanmaz?

Lenf drenaj nedir, tanım olarak baktığımızda vücudun bağışıklık ve savunma sistemi görevlerini aksatmadan, yavaşlamadan yerine getirmesini sağlayan bir masaj yöntemidir. Bu noktada ne işe yarar olduğuna baktığımızda vücuda dinçlik sağlar. Her yararlı yöntemde olduğu gibi bu da zararlı mı, gibi soruların sorulmasının yanında sınırlılık açısından da lenf drenaj kimlere uygulanmaz bilgisine de ulaşabiliriz. Ödem, kilo ve selilüt şikâyeti olan hemen herkese yapılabilen sağlıklı bir yöntemdir.

Lenf Drenaj Nedir?

Lenf drenaj sayesinde, vücudun bağışıklık ve savunma sistemi görevlerini aksatmadan, yavaşlamadan yerine getirir. Aynı zamanda vücutta bulunan lenf sıvısının tamamının dolaşımını sağlıklı bir biçimde yapmasını sağlar. Hepimiz biliriz ki yazın sıcak ortamı vücudumuzda ödem oluşturmaktadır. Lenf drenaj ile vücuttaki ödemi atarak daha dinç ve estetik bir görüntüye sahip olarak bu ödemlere veda edebilirsiniz.

Lenf, vücudun sıvı dengesini korumasını sağlayan ve ak kan olarak da bilinen renksiz bir sıvıdır. Bu sıvı, bakteri ve yabancı hücreleri dokulardan uzaklaştırır. Lenf drenaj masajıyla vücutta bulunan ve hücreleri besleyen bu lenf sıvısının dolaşımını hızlandırmaktadır. Böylece boşalan yağ hücresi bölgelerinin görünümünde düzelme ve sıkılaşma sağlamaktadır. Ayrıca kas sistemi üzerinde de son derece olumlu bir etkiye sahiptir.

Lenf Drenaj Masajı Faydaları Nelerdir?

• Bu masajın birden fazla faydası bulunmamaktadır. Bunlar arasında en gözle görülür ve nitelikli sayılacak faydaları şunlardır:

• Ödem ve şişliklerin giderilmesinde yardımcıdır.

• Biriken toksinin vücuttan atılmasını destekleyicidir.

• Selülitlerin görüntüsündeki düzelmelere faydalıdır.

• Kabızlık ya da hazımsızlık sorunu yaşayanların metabolizmasının hızlanmasına yardımcı olur.

• Vücuttaki gerginliğin atılmasında destekleyicidir.

• Vücuttaki kas hareketlerini düzenler.

• Kan dolaşımını hızlandırdığı için stresi azaltan etkisi vardır.

• Vücudun metabolizmasının çalışmasını ve kan dolaşımını hızlandırır.

• Aynı zamanda rahatlattığı için uykusuzlukla baş etmek isteyenler için de yardımcı bir uygulamadır.

• Bu masaj vücuttaki kolojenleri uyardığından dolayı da ciltte gençleşme ve ince çizgilerde de azalma sağlamaktadır.

• Vücut gözenekleri sıkılaşır

• Ayrıca Cildin daha sıkı görünmesi de sağlar.

Lenf Drenaj Kimlere Yapılmaz?

Vücut için oldukça faydalı olan bu yöntem bazı hastalara ve risk grubunda olan kişilere uygulanmaz. Bunlar:

• Yüksek tansiyon hastalarında,

• Hemeroid / basur hastalarında,

• Diyabet / şeker hastalarında,

• Kemik erimesi hastalarında,

• Hamilelerde kullanılması sakıncalı olup uzman hekim kontrolünde uygulama yapılmalıdır.