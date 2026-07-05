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Lens kullananlar dikkat! Bu hatanın bedeli göz nakline kadar gidebiliyor

Kontakt lens kullanan milyonlarca kişiyi ilgilendiren önemli uyarı göz hastalıkları uzmanlarından geldi. Günlük hayatta sık yapılan bazı alışkanlıkların göz sağlığını ciddi şekilde tehdit edebileceğini belirten uzmanlar, özellikle yaz aylarında enfeksiyon riskinin arttığına dikkat çekiyor. Peki lens kullanıcıları hangi hatalardan kaçınmalı? İşte göz sağlığını korumak için bilinmesi gereken önemli uyarılar…

Giriş Tarihi: 05.07.2026 10:53 PAYLAŞ ABONE OL

Kontakt lens kullanan milyonlarca kişiyi ilgilendiren kritik uyarı uzmanından geldi. Havuz, deniz, duş ve sauna gibi su ortamlarına lensle girmenin göz sağlığını ciddi şekilde tehdit edebileceğini belirten Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Diclehan Ali Dicle, tedavide gecikilen bazı enfeksiyonların göz nakline kadar uzanabildiğini ifade etti.

"NADİR GÖRÜLÜYOR AMA SONUÇLARI ÇOK AĞIR OLABİLİYOR" Op. Dr. Dicle, akantamoeba keratitinin nadir görülen ancak göz sağlığı açısından son derece tehlikeli bir enfeksiyon olduğunu belirterek, "Milyonda bir ila iki oranında görülüyor. Ancak tedavide gecikildiğinde göz nakline hatta göz kaybına kadar gidebilen ağır sonuçlar oluşturabiliyor" dedi. Türkiye'de her yıl yaklaşık 100 ila 150 kişinin bu enfeksiyondan etkilendiğini ifade eden Op. Dr. Dicle, hastalığın özellikle kontakt lens kullanan kişilerde görüldüğünü söyledi.